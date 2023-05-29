https://ria.ru/20230529/stambul-1874722470.html
В одном из районов Стамбула усилили меры безопасности
В одном из районов Стамбула усилили меры безопасности - РИА Новости, 29.05.2023
В одном из районов Стамбула усилили меры безопасности
В центре района Кадыкёй в Стамбуле, у статуи быка, усилены меры безопасности, но протестных акций не видно, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T01:08
2023-05-29T01:08
2023-05-29T01:08
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
в мире
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СТАМБУЛ, 29 мая - РИА Новости. В центре района Кадыкёй в Стамбуле, у статуи быка, усилены меры безопасности, но протестных акций не видно, передаёт корреспондент РИА Новости. На перекрёстке, где установлена статуя, стоят несколько автомобилей полиции, а также спецтехника: автомобиль с водометом и отвалом. Тем не менее каких-либо протестных акций или даже акций в поддержку власти рядом с быком и по всему району, популярному у молодёжи, не наблюдается. Как убедился корреспондент РИА Новости, к полуночи в большей части района тихо и не происходит никаких массовых мероприятий, лишь изредка машины с национальными флагами сигналят, отмечая, по-видимому, победу на выборах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874722163.html
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турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции, в мире
Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции, В мире
В одном из районов Стамбула усилили меры безопасности
В центре стамбульского района Кадыкей усилили меры безопасности, но протестов не ожидается