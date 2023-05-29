https://ria.ru/20230529/srok-1874809203.html
Актеру, избившему экс-замглавы Минэнерго, дали восемь лет колонии
Актеру, избившему экс-замглавы Минэнерго, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 29.05.2023
Актеру, избившему экс-замглавы Минэнерго, дали восемь лет колонии
Актер Глеб Нейжмак-Иорданский, избивший экс-замглавы Минэнерго РФ Леонида Тропко, приговорен к восьми годам колонии, сообщается в телеграм-канале столичной... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:26
2023-05-29T13:26
2023-05-29T14:27
россия
происшествия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Актер Глеб Нейжмак-Иорданский, избивший экс-замглавы Минэнерго РФ Леонида Тропко, приговорен к восьми годам колонии, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры."Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил Нейжмак-Иорданского к восьми годам колонии общего режима за совершение преступления по пункту "д" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении.Актера также обязали выплатить вдове чиновника 3 миллиона рублей в счет морального ущерба - соответствующий иск удовлетворил суд.Как доказало следствие, 18 ноября 2021 года Нейжмак-Иорданский около подъезда дома по улице Генерала Ермолова избил 69-летнего Тропко, в итоге тот попал в больницу с травмами головы и спустя две недели умер. Скончался он, по предварительным данным, от коронавируса.Фигурант, о чьей актерской карьере сведения в интернете весьма скудные, содержался под стражей.
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874445541.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), новости культуры, культура, москва
Россия, Происшествия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Новости культуры, Культура, Москва
Актеру, избившему экс-замглавы Минэнерго, дали восемь лет колонии
Актеру Нейжмак-Иорданскому, избившему экс-замглавы Минэнерго, дали восемь лет