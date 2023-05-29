https://ria.ru/20230529/spetsoperatsiya-1874762361.html

Травников поддержал инициативу по сбору средств на нужды СВО

Травников поддержал инициативу по сбору средств на нужды СВО - РИА Новости, 29.05.2023

Травников поддержал инициативу по сбору средств на нужды СВО

Новосибирский губернатор Андрей Травников предложил руководителям отправить на нужды специальной военной операции сумму, превышающую их однодневный заработок,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:41

2023-05-29T10:41

2023-05-29T10:41

надежные люди

андрей травников

новосибирская область

вооруженные силы рф

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КЕМЕРОВО, 29 мая – РИА Новости. Новосибирский губернатор Андрей Травников предложил руководителям отправить на нужды специальной военной операции сумму, превышающую их однодневный заработок, сообщает пресс-служба правительства региона на сайте. Глава региона поддержал предложение заместителя губернатора Сергея Сёмки о расширении объёмов помощи участникам специальной военной операции со стороны представителей власти, которое прозвучало на оперативном совещании в правительстве региона под руководством губернатора. Сёмка предложил поддержать коллег, повторив прошлогоднюю акцию по перечислению средств в размере заработной платы за один рабочий день в фонд поддержки армии. "Сбор средств – важное дело. Поддерживаю предложение об очередной акции по перечислению средств из заработной платы в соответствующий фонд. Единственное, добавлю: доходы у всех разные, но думаю, что руководители могут себе позволить перечислить сумму бо́льшую, чем дневной заработок. Давайте включимся в помощь армии не только из средств бюджета, но и из личных средств – продемонстрируем, что победа для нас важна", – цитирует пресс-служба слова Андрея Травникова.

https://ria.ru/20230529/gitary-1874752937.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

андрей травников, новосибирская область, вооруженные силы рф