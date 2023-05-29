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В Чувашии проверяют инцидент с перевозкой пациента скорой в садовой тачке - РИА Новости, 29.05.2023
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17:07 29.05.2023 (обновлено: 17:24 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/skoraya-1874887539.html
В Чувашии проверяют инцидент с перевозкой пациента скорой в садовой тачке
В Чувашии проверяют инцидент с перевозкой пациента скорой в садовой тачке - РИА Новости, 29.05.2023
В Чувашии проверяют инцидент с перевозкой пациента скорой в садовой тачке
Прокуратура и СУСК Чувашии проводят проверки после видео, на котором пациента везут до скорой помощи на садовой тачке якобы из-за аварийного состояния моста в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:07
2023-05-29T17:24
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура и СУСК Чувашии проводят проверки после видео, на котором пациента везут до скорой помощи на садовой тачке якобы из-за аварийного состояния моста в деревне, минтранс республики при этом рассказал о предстоящем ремонте моста, добавив, что он и сейчас в рабочем состоянии. Ранее в группе "Красноармейское — Трак Ен" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как местные жители вместе с фельдшерами везут пациента до скорой помощи на садовой тачке. Сообщается, что такой способ транспортировки пришлось применить "из-за аварийного состояния моста в деревне Голов Красноармейского района". "Прокуратура Чувашии организовала проверку по публикациям о невозможности проезда автомобиля скорой помощи к жилым домам в деревне Голов Красноармейского округа. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе действительно ли автомобиль скорой помощи не смог проехать в деревню в связи с аварийным состоянием моста и отсутствием других подъездных путей. Кроме того, будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по проводимой работе по обеспечению транспортной доступности сельского поселения", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Региональное следственное управление СК РФ также сообщает о проведении доследственной проверки, по итогам которой "будет принято соответствующее процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за содержание автомобильного моста". Между тем в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии агентству сообщили, что мост в деревне Голов, который соединяет улицу Дубравы, "в рабочем состоянии, транспорт по нему проезжает". "Возможно, машина скорой помощи побоялась заехать в деревню после прошедшего дождя, так как с одной стороны моста есть подъём по грунтовой дороге", - сказали в минтрансе со ссылкой на данные администрации Красноармейского муниципального округа. "Ремонт моста планируется провести в этом году в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию. Документы готовы, в ближайшее время будут представлены в министерство сельского хозяйства Чувашской Республики на рассмотрение. Проектом предусмотрен железобетонный мост из металлоконструкций. Также проектом предусматривается укладка щебеночным основанием дороги, протяжённостью 200 метров", - подчеркнули в минтрансе.
https://ria.ru/20230528/dtp-1874715750.html
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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии проверяют инцидент с перевозкой пациента скорой в садовой тачке

Прокуратура и СК Чувашии проверяют инцидент с перевозкой пациента скорой в садовой тачке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСадовая тачка
Садовая тачка - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Садовая тачка. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Прокуратура и СУСК Чувашии проводят проверки после видео, на котором пациента везут до скорой помощи на садовой тачке якобы из-за аварийного состояния моста в деревне, минтранс республики при этом рассказал о предстоящем ремонте моста, добавив, что он и сейчас в рабочем состоянии.
Ранее в группе "Красноармейское — Трак Ен" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео, как местные жители вместе с фельдшерами везут пациента до скорой помощи на садовой тачке. Сообщается, что такой способ транспортировки пришлось применить "из-за аварийного состояния моста в деревне Голов Красноармейского района".
"Прокуратура Чувашии организовала проверку по публикациям о невозможности проезда автомобиля скорой помощи к жилым домам в деревне Голов Красноармейского округа. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе действительно ли автомобиль скорой помощи не смог проехать в деревню в связи с аварийным состоянием моста и отсутствием других подъездных путей. Кроме того, будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по проводимой работе по обеспечению транспортной доступности сельского поселения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Региональное следственное управление СК РФ также сообщает о проведении доследственной проверки, по итогам которой "будет принято соответствующее процессуальное решение, в том числе будет дана оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за содержание автомобильного моста".
Между тем в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашии агентству сообщили, что мост в деревне Голов, который соединяет улицу Дубравы, "в рабочем состоянии, транспорт по нему проезжает". "Возможно, машина скорой помощи побоялась заехать в деревню после прошедшего дождя, так как с одной стороны моста есть подъём по грунтовой дороге", - сказали в минтрансе со ссылкой на данные администрации Красноармейского муниципального округа.
"Ремонт моста планируется провести в этом году в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию. Документы готовы, в ближайшее время будут представлены в министерство сельского хозяйства Чувашской Республики на рассмотрение. Проектом предусмотрен железобетонный мост из металлоконструкций. Также проектом предусматривается укладка щебеночным основанием дороги, протяжённостью 200 метров", - подчеркнули в минтрансе.
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