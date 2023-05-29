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В Хабаровске построят еще один новый скейт-парк - РИА Новости, 29.05.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
12:43 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/skeyt-park-1874800182.html
В Хабаровске построят еще один новый скейт-парк
В Хабаровске построят еще один новый скейт-парк - РИА Новости, 29.05.2023
В Хабаровске построят еще один новый скейт-парк
Еще один новый скейт-парк построят в Хабаровске, на его площадке организуют фестиваль уличных видов спорта, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:43
2023-05-29T12:43
хабаровский край
хабаровск
дальний восток
михаил дегтярев
владимир путин
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Еще один новый скейт-парк построят в Хабаровске, на его площадке организуют фестиваль уличных видов спорта, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Поручил подготовить проект еще одного скейт-парка в Хабаровске. А первый, самый большой на Дальнем Востоке, откроется уже на этой неделе у арены "Ерофей" (1 июня - ред.). Еще одно поручение отраслевым блокам - организовать в Хабаровске на площадке нового скейт-парка Фестиваль уличных видов спорта. Это отличный способ для наших детей провести лето с пользой", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Эти и другие мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и физической культуры по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", анонсировал губернатор в ходе заседания президиума правительства края. Глава региона нацелил руководителей всех органов местного самоуправления на каникулярном периоде взять на личный контроль работы дворовых тренеров с детьми и подростками на жилмассивах. Также участники заседания обсудили задачи на предстоящий сезон 2023/2024 для профессиональных клубов. К уже существующим - "Амуру", "СКА-Нефтянику", "СКА Хабаровску" - в ближайшее время присоединится и возрожденная женская волейбольная команда, все настроены на победы. "Все решения приняты: команда уже укомплектована и готовится к сезону", - отметил Дегтярев. Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача достичь к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 75%. Как сообщил на заседании министр спорта края Дмитрий Чикунов, по итогам 2022 года эта цифра в регионе достигла 53,6%. Это выше среднероссийского уровня, как и показатель обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, – 76,5%.
https://ria.ru/20230525/degtyarev-1874016759.html
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хабаровск, дальний восток, михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край
Хабаровский край, Хабаровск, Дальний Восток, Михаил Дегтярев, Владимир Путин, Хабаровский край
В Хабаровске построят еще один новый скейт-парк

Губернатор Дегтярев сообщил, что в Хабаровске построят еще один новый скейт-парк

© РИА Новости / Алексей ФилипповСкейтбордистка на тренировке
Скейтбордистка на тренировке - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Скейтбордистка на тренировке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Еще один новый скейт-парк построят в Хабаровске, на его площадке организуют фестиваль уличных видов спорта, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Поручил подготовить проект еще одного скейт-парка в Хабаровске. А первый, самый большой на Дальнем Востоке, откроется уже на этой неделе у арены "Ерофей" (1 июня - ред.). Еще одно поручение отраслевым блокам - организовать в Хабаровске на площадке нового скейт-парка Фестиваль уличных видов спорта. Это отличный способ для наших детей провести лето с пользой", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край
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Эти и другие мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и физической культуры по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", анонсировал губернатор в ходе заседания президиума правительства края.
Глава региона нацелил руководителей всех органов местного самоуправления на каникулярном периоде взять на личный контроль работы дворовых тренеров с детьми и подростками на жилмассивах.
Также участники заседания обсудили задачи на предстоящий сезон 2023/2024 для профессиональных клубов. К уже существующим - "Амуру", "СКА-Нефтянику", "СКА Хабаровску" - в ближайшее время присоединится и возрожденная женская волейбольная команда, все настроены на победы. "Все решения приняты: команда уже укомплектована и готовится к сезону", - отметил Дегтярев.
Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача достичь к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 75%. Как сообщил на заседании министр спорта края Дмитрий Чикунов, по итогам 2022 года эта цифра в регионе достигла 53,6%. Это выше среднероссийского уровня, как и показатель обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, – 76,5%.
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Хабаровский крайХабаровскДальний ВостокМихаил ДегтяревВладимир ПутинХабаровский край
 
 
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