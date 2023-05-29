https://ria.ru/20230529/skeyt-park-1874800182.html

В Хабаровске построят еще один новый скейт-парк

В Хабаровске построят еще один новый скейт-парк - РИА Новости, 29.05.2023

В Хабаровске построят еще один новый скейт-парк

Еще один новый скейт-парк построят в Хабаровске, на его площадке организуют фестиваль уличных видов спорта, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:43

2023-05-29T12:43

2023-05-29T12:43

хабаровский край

хабаровск

дальний восток

михаил дегтярев

владимир путин

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Еще один новый скейт-парк построят в Хабаровске, на его площадке организуют фестиваль уличных видов спорта, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Поручил подготовить проект еще одного скейт-парка в Хабаровске. А первый, самый большой на Дальнем Востоке, откроется уже на этой неделе у арены "Ерофей" (1 июня - ред.). Еще одно поручение отраслевым блокам - организовать в Хабаровске на площадке нового скейт-парка Фестиваль уличных видов спорта. Это отличный способ для наших детей провести лето с пользой", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Эти и другие мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни и физической культуры по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", анонсировал губернатор в ходе заседания президиума правительства края. Глава региона нацелил руководителей всех органов местного самоуправления на каникулярном периоде взять на личный контроль работы дворовых тренеров с детьми и подростками на жилмассивах. Также участники заседания обсудили задачи на предстоящий сезон 2023/2024 для профессиональных клубов. К уже существующим - "Амуру", "СКА-Нефтянику", "СКА Хабаровску" - в ближайшее время присоединится и возрожденная женская волейбольная команда, все настроены на победы. "Все решения приняты: команда уже укомплектована и готовится к сезону", - отметил Дегтярев. Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача достичь к 2030 году доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, 75%. Как сообщил на заседании министр спорта края Дмитрий Чикунов, по итогам 2022 года эта цифра в регионе достигла 53,6%. Это выше среднероссийского уровня, как и показатель обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, – 76,5%.

https://ria.ru/20230525/degtyarev-1874016759.html

https://ria.ru/20230519/degtyarev-1872811884.html

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хабаровск, дальний восток, михаил дегтярев, владимир путин, хабаровский край