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Истребители Израиля нанесли удар по объектам в Сирии
Истребители Израиля нанесли удар по объектам в Сирии - РИА Новости, 29.05.2023
Истребители Израиля нанесли удар по объектам в Сирии
Два израильских истребителя в понедельник нанесли удар по объектам в окрестностях Дамаска в Сирии, две авиабомбы были сбиты комплексом "Бук", пострадавших нет,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T22:01
2023-05-29T22:01
2023-05-29T22:54
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Два израильских истребителя в понедельник нанесли удар по объектам в окрестностях Дамаска в Сирии, две авиабомбы были сбиты комплексом "Бук", пострадавших нет, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов."В 23:45 28 мая два тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар шестью управляемыми авиабомбами типа GBU-39 по объектам в окрестностях города Дамаск. Дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов российского производства "Бук-М2Э" российского производства две авиабомбы были сбит. В результате израильского авиаудара повреждено два складских помещения. Жертв и пострадавших нет", - сообщил Гуринов на брифинге.Также он уточнил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций правительственных войск со стороны террористических группировок "Исламская партия Туркестана"* и "Джебхат-ан-Нусра"* (запрещены на территории РФ): в провинции Идлиб – один обстрел, в провинции Латакия – два обстрела. Погиб один сирийский военнослужащий.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, израиль, дамаск (город), сирия, f-15se
В мире, Израиль, Дамаск (город), Сирия, F-15SE
Истребители Израиля нанесли удар по объектам в Сирии
ЦПВС: Израиль нанес удар шестью авиабомбами по объектам под Дамаском, две сбила Сирия