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Сирийская ПВО отразила атаку в небе над Дамаском - РИА Новости, 29.05.2023
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03:59 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/siriya-1874728702.html
Сирийская ПВО отразила атаку в небе над Дамаском
Сирийская ПВО отразила атаку в небе над Дамаском - РИА Новости, 29.05.2023
Сирийская ПВО отразила атаку в небе над Дамаском
Средства ПВО Сирии отражали в ночь на понедельник атаку в небе над Дамаском и его окрестностями, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Akhbar. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T03:59
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сирия
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КАИР, 29 мая - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражали в ночь на понедельник атаку в небе над Дамаском и его окрестностями, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Akhbar. "Противовоздушная оборона реагирует на вражеские цели в небе над столицей (Сирии - ред.) Дамаском и его окрестностями", - говорится в сообщении телеканала. Телеканал также сообщает, что в небе над городом и окрестностями были слышны взрывы.
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сирия, дамаск (город), в мире
Сирия, Дамаск (город), В мире
Сирийская ПВО отразила атаку в небе над Дамаском

Al-Akhbar: средства сирийской ПВО отразили атаку в небе над Дамаском и его окрестностями

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
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КАИР, 29 мая - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражали в ночь на понедельник атаку в небе над Дамаском и его окрестностями, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Akhbar.
"Противовоздушная оборона реагирует на вражеские цели в небе над столицей (Сирии - ред.) Дамаском и его окрестностями", - говорится в сообщении телеканала.
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Телеканал также сообщает, что в небе над городом и окрестностями были слышны взрывы.
 
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