https://ria.ru/20230529/shilov-1874157136.html

Сергей Шилов: импортозамещение на рынке ИТ-услуг — уже свершившийся факт

Сергей Шилов: импортозамещение на рынке ИТ-услуг — уже свершившийся факт - РИА Новости, 29.05.2023

Сергей Шилов: импортозамещение на рынке ИТ-услуг — уже свершившийся факт

Российская ИТ-отрасль вместе со всей экономикой страны после событий февраля прошлого года столкнулась с серьезными вызовами. О том, как ИТ-компании проходили... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:59

2023-05-29T10:59

2023-05-29T10:59

экономика

россия

интернет

интервью

информационная безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874162711_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_224bed7a372e6d111330120d27391d90.jpg

Российская ИТ-отрасль вместе со всей экономикой страны после событий февраля прошлого года столкнулась с серьезными вызовами. О том, как ИТ-компании проходили сложный период, о процессах импортозамещения и ключевых трендах отрасли в интервью РИА Новости рассказал президент Лиги Цифровой Экономики Сергей Шилов- Больше года прошло с начала событий, которые полностью изменили ландшафт рынка информационных технологий в России. Как чувствуют себя российские ИТ-компании в изменившихся условиях?- Этот период для российских ИТ-компаний и заказчиков сложился по-разному. Главным фактором стало то, насколько бизнес тех или иных участников рынка был завязан на зарубежном ПО и оборудовании. Безусловно, в начале компании испытали достаточно сильный стресс, связанный с массовым уходом иностранных вендоров и поставщиков. Большой стресс был и у отдельных сотрудников.Наиболее сложная ситуация сложилась с аппаратным обеспечением – вопрос поставок оборудования может решить параллельный импорт, но этот канал пока не налажен. В части ИТ-услуг рынок, напротив, показал значительный рост, так как данный сегмент исторически представлен отечественными специалистами, которые сегодня работают в основном в российских компаниях. В этой области импортозамещение можно назвать свершившимся фактом. Что же касается создания отечественной линейки готовых программных продуктов, то это одновременно и вызов, и новые возможности. Я позитивно оцениваю перспективы российских разработчиков, однако тут наша отрасль пока только в начале пути.- Какие результаты по итогам года показала ваша компания?- Для Лиги Цифровой Экономики 2022 год сложился удачно. У нас выстроена эффективная бизнес-модель, которая основана на предоставлении ИТ-услуг, включая разработку ПО на заказ, поддержку и адаптацию сложных информационных систем, консалтинг. Лига ориентирована прежде всего на внутренний рынок. Зачастую мы заменяли те компании, которые ушли из России. В первую очередь это касается поставщиков услуг, но и уход вендоров повлек за собой достаточно большое количество проектов, связанных с заменой иностранного софта. Все это привело к тому, что наш бизнес показал рост, что, впрочем, является привычным результатом для Лиги Цифровой Экономики.- Можно ли говорить, что импортозамещение по-прежнему остается главным трендом в области создания ПО и оказания ИТ-услуг? Насколько успешно идет этот процесс, с какими проблемами сталкивается?- Разумеется, импортозамещение остается главным трендом. На мой взгляд, работа в этом направлении идет достаточно успешно. Может быть, не так быстро, как ожидалось весной прошлого года, когда многие думали, что все придется делать в авральном режиме. Основные опасения оказались напрасны: ушедшие вендоры не стали отключать свое ПО удаленно. Соответственно, программные продукты, которые они оставили, в том или ином виде работают и приносят пользу.Но все понимают, что заменять их нужно, потому что поддержка сейчас не оказывается на нужном уровне: есть риск, что произойдет сбой и восстановить иностранные пакеты ПО не получится. Поэтому практически все крупные российские организации уже разработали дорожные карты поэтапного перехода на отечественные решения. Эти планы подразумевают многолетнюю работу, но сделаны они не для галочки, а нацелены на результат. Кстати, Лига помогала многим заказчикам – а всего у нас порядка 200 крупных клиентов в разных отраслях – в разработке этих стратегических планов. Тут надо отметить большой опыт нашей компании в разных сегментах ИТ и в разных отраслях, в том числе по реализации проектов импортозамещения.- Выполнима ли в принципе задача по переходу российских организаций на отечественные системы, и если да, то на сколько процентов это уже сделано?- Безусловно, задача перехода на российское ПО выполнима, но она требует времени. По нашим оценкам, в государственном секторе, среди федеральных и региональных органов власти, уже больше 50% организаций перешли на отечественное программное обеспечение. Если брать госкорпорации и коммерческий сектор, то здесь, конечно, успехи существенно скромнее: я бы оценил пока в 20%. Но, как я сказал выше, все работают в этом направлении, прогресс совершенно точно есть, и он будет заметнее с каждым годом.- Как обстоят дела с защитой критической информационной инфраструктуры? В каких направлениях необходимо прилагать особые усилия и почему?- Весь прошлый год был посвящен защите от большого количества атак на все виды информационной инфраструктуры, и активность злоумышленников становится все выше. Можно сказать, идут настоящие информационные бои.На мой взгляд, результаты в этом направлении хорошие. Несмотря на то, что иногда возникают проблемы и сбои, все организации в стране продолжают свою работу. Электронные услуги и сервисы по всем направлениям выполняются качественно, в срок и в полном объеме – граждане это прекрасно видят.Нет сомнений, что атаки на информационную инфраструктуру будут продолжаться и дальше. В ближайшие годы, если не десятилетия, это останется самым важным вопросом. Поэтому Лига Цифровой Экономики активно развивает направление информационной безопасности. Если рассматривать системы защиты данных, то, как говорится, нет предела совершенству. Сейчас на рынке достаточно много игроков, которые этим занимаются, но и спрос огромный.- Как компании, в частности Лига, решают проблему кадрового голода? Как вы оцениваете деятельность государства по созданию благоприятных условий для ИТ-специалистов?- Кадровый голод был и до 2022 года, так что в этом вопросе существенно ничего не поменялось. На рынке существуют разные подходы к решению проблемы. Наша компания делает ставку на молодых специалистов, систему внутреннего обучения и стажировок. Несколько лет назад мы создали свой корпоративный университет – Академию Лиги. Партнерские программы академии позволяют нам работать с выпускниками высших учебных заведений по всей стране. Мы активно занимаемся наймом и обучением начинающих специалистов, которые буквально через несколько лет становятся экспертами в своих областях.Поддержка государства ИТ-сферы просто колоссальная: это налоговые и другие льготы, различные программы, гранты. Так что работники нашей отрасли в России чувствуют себя, на мой взгляд, более защищенными, чем где бы то ни было. Есть, конечно, люди, которые, читая новости, сами себя запугивают, но в целом усилия правительства очень заметны, и айтишникам в нашей стране работать комфортно.- Около года назад в интервью РИА Новости вы говорили, что самыми популярными направлениями в ИТ являются облачные технологии и кибербез. Наверное, они останутся актуальными и дальше, но появляется ли что-то новое?- Облачные технологии и кибербезопасность вкупе с процессами импортозамещения остаются максимально востребованными направлениями, и в ближайшие годы эта ситуация сохранится. Конечно, огромное значение приобретает искусственный интеллект. Надо сказать, для того чтобы он развивался, тоже нужны облачные технологии, потому что нейронные сети могут быть эффективны, только если есть возможность обучать их на больших объемах данных. Сейчас мы все видим, насколько важен искусственный интеллект и какое стратегическое преимущество он может обеспечить странам и компаниям. Уверен, что человечество сумеет эффективно воспользоваться возможностями ИИ, а Россия будет в числе лидеров научно-технического прогресса.

https://ria.ru/20230524/lgoty-1873891031.html

https://ria.ru/20230511/platforma-1870926839.html

https://ria.ru/20230522/kiberbezopasnost-1873307794.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, интернет, интервью, информационная безопасность