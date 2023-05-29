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СберСтрахование жизни застраховала работников и пенсионеров ОАО "РЖД" - РИА Новости, 29.05.2023
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СберСтрахование жизни застраховала работников и пенсионеров ОАО "РЖД"
СберСтрахование жизни застраховала работников и пенсионеров ОАО "РЖД" - РИА Новости, 29.05.2023
СберСтрахование жизни застраховала работников и пенсионеров ОАО "РЖД"
СберСтрахование жизни заключила договор личного страхования работников и неработающих пенсионеров с ОАО "РЖД". РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T13:02
2023-05-29T13:02
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МОСКВА, 29 мая – ООО СК "Сбербанк страхование жизни". СберСтрахование жизни заключила договор личного страхования работников и неработающих пенсионеров с ОАО "РЖД".Николай Шаршавин, директор управления партнерских продаж СберСтрахования жизни: "Контракт с РЖД — значимый шаг для нашей компании в выстраивании сотрудничества с крупными корпоративными клиентами. Сейчас мы прорабатываем предложения по расширению программы страхования для сотрудников компании. Хотим, чтобы продукты, которые мы предлагаем партнёрам, обеспечивали полное страховое покрытие, в том числе защиту здоровья сотрудников предприятий".Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
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Артем Смирнов
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пресс-релизы
Пресс-релизы

СберСтрахование жизни застраховала работников и пенсионеров ОАО "РЖД"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Сбербанка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – ООО СК "Сбербанк страхование жизни". СберСтрахование жизни заключила договор личного страхования работников и неработающих пенсионеров с ОАО "РЖД".
Николай Шаршавин, директор управления партнерских продаж СберСтрахования жизни: "Контракт с РЖД — значимый шаг для нашей компании в выстраивании сотрудничества с крупными корпоративными клиентами. Сейчас мы прорабатываем предложения по расширению программы страхования для сотрудников компании. Хотим, чтобы продукты, которые мы предлагаем партнёрам, обеспечивали полное страховое покрытие, в том числе защиту здоровья сотрудников предприятий".
Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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