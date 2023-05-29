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Связующее звено. В России обсудили межкультурную роль русского языка - РИА Новости, 29.05.2023
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09:00 29.05.2023 (обновлено: 18:24 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/russkiy_yazyk-1874742848.html
Связующее звено. В России обсудили межкультурную роль русского языка
Связующее звено. В России обсудили межкультурную роль русского языка - РИА Новости, 29.05.2023
Связующее звено. В России обсудили межкультурную роль русского языка
Учащиеся более чем из 50 стран мира обсудили перспективы развития русского языка в интересах международной науки и культуры на студенческой конференции в РУДН. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T09:00
2023-05-29T18:24
навигатор абитуриента
общество
рудн
сергей довлатов
узбекистан
россия
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Учащиеся более чем из 50 стран мира обсудили перспективы развития русского языка в интересах международной науки и культуры на студенческой конференции в РУДН.Русский язык – один из самых распространенных в мире, он объединяет народы не только России, но и стран СНГ, а также используется в работе крупнейших межнациональных организаций, например ООН, рассказали в Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН).На конференции "Культура научного и профессионально-делового общения" начинающие исследователи более чем из 50 стран представили свои научные работы, результаты которых позволяют развивать стратегию продвижения русского языка в международном сообществе.&quot;Наша тематика актуальна для огромного количества людей, так как русский был и остается одним из языков мировой науки. Сегодня весомый процент научной информации в мире публикуется именно на русском&quot;, – уточнила директор Института русского языка РУДН Анжела Должикова.Она добавила, что больше всего на этом языке коммуницируют жители России и стран СНГ, однако ареал распространения русской речи намного шире. Это важно учитывать, чтобы развивать диалог в разных направлениях."В настоящее время наш родной язык стал цивилизационным маркером, его носитель сразу воспринимается частью русского мира. В сложившейся международной ситуации это большая ответственность и непростая миссия. Но я уверен, что трудности разрешатся, а итоги конференции дополнят маршруты актуализации русской речи", – отметил Всеволод Железнов, координатор программ по СНГ, директор ТРК "Русский мир".Программа мероприятий сочетала разнообразные аспекты развития русского мира словом и текстом. Ученые РУДН организовали мастер-классы и по таким новым траекториям, как создание медиаконтента с помощью нейросетей, и по уже традиционным, таким как специфика современного литературного перевода. Так, для магистранта Термезского государственного университета (Узбекистан) Сухроба Муминова, по его словам, самым ценным на конференции стал литературоведческий компонент. Обучающийся пишет магистерскую диссертацию о творчестве Сергея Довлатова и считает, что русская литература – место встречи множества стран и народов. "В силу общего прошлого всех бывших государств Советского Союза русский язык стал естественным связующим звеном. К примеру, перевод текста с казахского на молдавский будет проходить именно посредством русского языка, поэтому он объединяет культуры даже технически, самым прикладным образом", – конкретизировал Муминов. Помимо лекций и мастер-классов организаторы провели для зарубежных гостей фестиваль русской культуры и экскурсии по московским достопримечательностям.Конференция проходила с 25 по 27 мая в рамках цикла мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, посвященных Году русского языка в странах СНГ.
https://ria.ru/20230525/abiturient-1873847564.html
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навигатор абитуриента, общество, рудн, сергей довлатов, узбекистан, россия, снг
Навигатор абитуриента, Общество, РУДН, Сергей Довлатов, Узбекистан, Россия, СНГ

Связующее звено. В России обсудили межкультурную роль русского языка

© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДНСтуденческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДН
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Учащиеся более чем из 50 стран мира обсудили перспективы развития русского языка в интересах международной науки и культуры на студенческой конференции в РУДН.
Русский язык – один из самых распространенных в мире, он объединяет народы не только России, но и стран СНГ, а также используется в работе крупнейших межнациональных организаций, например ООН, рассказали в Российском университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН).
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На конференции "Культура научного и профессионально-делового общения" начинающие исследователи более чем из 50 стран представили свои научные работы, результаты которых позволяют развивать стратегию продвижения русского языка в международном сообществе.
«

"Наша тематика актуальна для огромного количества людей, так как русский был и остается одним из языков мировой науки. Сегодня весомый процент научной информации в мире публикуется именно на русском", – уточнила директор Института русского языка РУДН Анжела Должикова.

Она добавила, что больше всего на этом языке коммуницируют жители России и стран СНГ, однако ареал распространения русской речи намного шире. Это важно учитывать, чтобы развивать диалог в разных направлениях.
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДНСтуденческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДН
1 из 4
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДНСтуденческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДН
2 из 4
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДНСтуденческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДН
3 из 4
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДНСтуденческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДН
4 из 4
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДН
1 из 4
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДН
2 из 4
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДН
3 из 4
Студенческая научно-практическая конференция в ИРЯ РУДН
© Фото : Пресс-служба Института русского языка РУДН
4 из 4
"В настоящее время наш родной язык стал цивилизационным маркером, его носитель сразу воспринимается частью русского мира. В сложившейся международной ситуации это большая ответственность и непростая миссия. Но я уверен, что трудности разрешатся, а итоги конференции дополнят маршруты актуализации русской речи", – отметил Всеволод Железнов, координатор программ по СНГ, директор ТРК "Русский мир".
Программа мероприятий сочетала разнообразные аспекты развития русского мира словом и текстом. Ученые РУДН организовали мастер-классы и по таким новым траекториям, как создание медиаконтента с помощью нейросетей, и по уже традиционным, таким как специфика современного литературного перевода.
Так, для магистранта Термезского государственного университета (Узбекистан) Сухроба Муминова, по его словам, самым ценным на конференции стал литературоведческий компонент. Обучающийся пишет магистерскую диссертацию о творчестве Сергея Довлатова и считает, что русская литература – место встречи множества стран и народов.
"В силу общего прошлого всех бывших государств Советского Союза русский язык стал естественным связующим звеном. К примеру, перевод текста с казахского на молдавский будет проходить именно посредством русского языка, поэтому он объединяет культуры даже технически, самым прикладным образом", – конкретизировал Муминов.
Президент РФ Владимир Путин на традиционной неформальной встрече лидеров государств - участников Содружества Независимых Государств. 26 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
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Помимо лекций и мастер-классов организаторы провели для зарубежных гостей фестиваль русской культуры и экскурсии по московским достопримечательностям.
Конференция проходила с 25 по 27 мая в рамках цикла мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, посвященных Году русского языка в странах СНГ.
 
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