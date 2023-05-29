https://ria.ru/20230529/russkie-1874697488.html

"Русские умирают": Америка озвучила свою лучшую инвестицию

"Русские умирают": Америка озвучила свою лучшую инвестицию - РИА Новости, 29.05.2023

"Русские умирают": Америка озвучила свою лучшую инвестицию

"Русские умирают... Это наша лучшая инвестиция", — с улыбкой сказал Зеленскому американский сенатор Линдси Грэм. "Спасибо большое", — ответил ему Зеленский... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T08:00

2023-05-29T08:00

2023-05-29T08:55

аналитика

линдси грэм

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"Русские умирают... Это наша лучшая инвестиция", — с улыбкой сказал Зеленскому американский сенатор Линдси Грэм. "Спасибо большое", — ответил ему Зеленский. Дело было в Киеве в пятницу. Грэм привез туда обещания подбросить еще деньжат и поставить ракеты дальнего радиуса действия — чтобы русских умирало побольше.Показать бы видео с сенатором нашим светлоликим нетвойнистам — но нет, они такое не смотрят, это нарушает их душевный комфорт. В их мирке демократическая Америка все еще защищает демократическую Украину. А если она убивает русских, то это такие особенные, неправильные русские. Они, например, живут на востоке Украины. Или говорят по-русски. Они неправильные, их, типа, можно.Наши светлоликие граждане, непонятно почему называющие себя пацифистами, свято верят, что это все не про них. Они поставят жовто-блакитный прямоугольник на аватарку, сто раз напишут "нет войне", и эта нехитрая магия спасет их от гибели. У меня для них плохие новости: ребят, пришли за нами всеми.Сенатору Грэму со товарищи абсолютно все равно, как тут кто у нас себя позиционирует. Кто латентный пацифист, а кто агрессивный милитарист. Американцы годами накачивали Украину оружием, чтобы уничтожить как можно больше русских. Если бы вовремя не началась СВО, мы бы уже бились с ними на своей территории.Им нужны наши ресурсы, они хотят забрать себе наше ядерное оружие, им срочно требуется нас разграбить. Мы сами им не нужны от слова совсем. Они сделают все, чтобы нас не было. Вы только посмотрите на довольную физиономию этого Грэма, он же светится от радости.Игра ведь давно идет в открытую. Только в Демпартии стараются выражаться обтекаемо: типа, надо "ослабить Россию" или там "уничтожить ее военный потенциал". Но тут выходит бывший министр обороны Леон Панетта и рубит правду-матку: "Дипломатия — это ни о чем... Что нам нужно, так это надавить на Россию. А надавить — это, честно говоря, идти и убивать русских. Этим и должны заниматься украинцы".Или тот же Линдси Грэм. Он еще в 2015 году требовал сбивать российские самолеты над Сирией. В 2019-м мечтал поставить Украине как можно больше наступательного оружия. А год назад призвал убить президента России Владимира Путина: "Есть в России свой Брут?.. Должен же кто-то завалить этого парня".Возможно, у светлоликих граждан есть свои претензии к руководству России, однако те, кто хочет уничтожить законного лидера страны, следующим шагом разнесут в клочья саму страну — вместе со всем ее народом. Мы все это прекрасно видели в Ираке, Ливии, Афганистане.Там, кстати, тоже были свои светлоликие пацифисты. В Югославии — поразительная деталь — во время бомбежек отдельные граждане пытались показывать натовским летчикам, что бомбить. Жизни своей не жалели, чтобы выслужиться перед оккупантами.Гиблое дело — пытаться понять причины американской ненависти. Ее надо просто принять как факт. Истеблишмент США всегда живет в окружении врагов. Большинство из них слабы — над ними смеются. Некоторые сильны — их боятся и ненавидят. Третьего не дано.Мы в России прошли оба этапа. Во времена СССР нас ненавидели. В 90-е — ну, вы все помните эти фотографии, на которых Билл Клинтон сгибается пополам от хохота, стоя рядом с Борисом Ельциным. А потом мы избавились от долгов, возродили армию, разбогатели — и шуточки резко кончились. Мы стали объектом ненависти, стратегическим противником, законной целью. Нас всех — от младенцев до стариков — приговорили к уничтожению.Мы долгое время старались играть по правилам. В процессе, кстати, удалось позаимствовать действительно важные западные ценности — выборная демократия, права человека, свобода предпринимательства обеспечили нам десятилетия мирного процветания.Но джентльмены проиграли нам по этим правилам. И сразу же их сменили — похоронили все демократические свободы, завели у себя откровенную диктатуру, а против нас развязали войну.Что мы ни делай сегодня, понравиться им нам не удастся. Наше благородное ведение войны они принимают за слабость, наше нежелание уничтожать весь мир в ядерном огне — за нерешительность. Ненавидеть для них так же естественно, как дышать, и в этом у них сплошной двухпартийный консенсус. Республиканец Грэм может сколь угодно дискутировать с демократами про трансгендеров, но в том, что касается необходимости уничтожения России, они едины.Тем более что это действительно очень выгодный бизнес. Американский ВПК обрел второе дыхание. Европейцы сбагривают все старье на украинский фронт и тут же вынуждены заказывать новые американские самолеты и ракеты. Плюс к этому — сотни миллиардов, украденных у России. Плюс разорение Европы — главного конкурента США. Выгоды неисчислимы, при этом ни один американский солдат пока не погиб — во всяком случае официально.Апелляции к совести наших американских контрагентов совершенно бесполезны. Такие ребята, как Грэм, воспитаны в типично американской этике протестантских радикалов: если ты богат, значит, избран Богом. Ну а если ты избран, то можешь делать что хочешь, хоть младенцев на завтрак есть, все равно рай тебе обеспечен.Да-да, это та самая "протестантская этика как дух капитализма". Отсюда и чудовищная, на наш взгляд, связь денег и смерти в реплике Грэма. А как, вы полагаете, отцы-основатели геноцидили негров и индейцев, не теряя при этом веселости и бодрости духа? Теперь в индейцев записали нас.Что ж, спасибо сенатору за ясность. Любые переговоры с этими созданиями смерти подобны. Даже намек на них приведет лишь к очередной инфоатаке на нас: смотрите, русские сдаются, ату их! Значит, нам надо идти вперед и побеждать — другого выхода джентльмены нам не оставили.А светлоликим пацифистам стоит помедитировать над репликой американского политика. Борьба с собственным народом их ни от чего не спасет. Единственный шанс для выживания сегодня — это наша победа. Ее можно добиться только всем вместе.

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

https://ria.ru/20230519/zelenskiy-1872770348.html

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874464408.html

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аналитика, линдси грэм, украина, россия, леон панетта, владимир путин, в мире, сша, европа, владимир зеленский