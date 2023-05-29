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В США назвали главное оружие России, вызывающее зависть у Запада - РИА Новости, 29.05.2023
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22:22 29.05.2023 (обновлено: 23:15 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/rossiya-1874938101.html
В США назвали главное оружие России, вызывающее зависть у Запада
В США назвали главное оружие России, вызывающее зависть у Запада - РИА Новости, 29.05.2023
В США назвали главное оружие России, вызывающее зависть у Запада
Запад не хочет мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжает обострять украинский конфликт, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T22:22
2023-05-29T23:15
в мире
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад не хочет мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжает обострять украинский конфликт, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. &lt;…&gt; Конечно же, это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это", — сказал он.По словам военного, НАТО отказывается от мирных переговоров по Украине, не желая признавать свое поражение в противостоянии с Москвой. Главной целью Соединенных Шатов и союзников всегда было ослабление России из-за наличия у нее национальной идентичности и собственной культуры, отметил он."Она развивается по другому пути и, я думаю, выигрывает от этого", — добавил полковник.В то же время западный путь развития показал свою несостоятельность. Все больше европейцев склоняются в сторону России, поскольку видят плачевное состояние своей цивилизации и культуры, подытожил Макгрегор.
https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html
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в мире, россия, украина, москва, нато, пентагон
В мире, Россия, Украина, Москва, НАТО, Пентагон
В США назвали главное оружие России, вызывающее зависть у Запада

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Запад не может смириться с сильной Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль
Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад не хочет мириться с самостоятельной Россией, поэтому продолжает обострять украинский конфликт, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Это идеологическая проблема. Россия отказывается принимать абсурдные новые ценности, навязываемые Западом. Она отстаивает свои интересы. <…> Конечно же, это преступление, и мы хотим уничтожить ее за это", — сказал он.
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"Она развивается по другому пути и, я думаю, выигрывает от этого", — добавил полковник.
В то же время западный путь развития показал свою несостоятельность. Все больше европейцев склоняются в сторону России, поскольку видят плачевное состояние своей цивилизации и культуры, подытожил Макгрегор.
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