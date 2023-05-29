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Суд вынесет решение по жалобе на приговор американцу Гилману 30 мая

Суд вынесет решение по жалобе на приговор американцу Гилману 30 мая - РИА Новости, 29.05.2023

Суд вынесет решение по жалобе на приговор американцу Гилману 30 мая

Воронежский областной суд планирует во вторник, 30 мая, вынести решение по апелляционной жалобе на приговор гражданину США Роберту Гилману, осужденному на... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:29

2023-05-29T15:29

2023-05-29T15:29

россия

воронеж

сша

происшествия

воронежский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Воронежский областной суд планирует во вторник, 30 мая, вынести решение по апелляционной жалобе на приговор гражданину США Роберту Гилману, осужденному на четыре с половиной года колонии за нападение на полицейского, сообщил РИА Новости представитель суда. Центральный районный суд Воронежа в октябре прошлого года приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима – именно столько запрашивала прокуратура. Защита заявила, что обжалует приговор, а кроме того, будет обращаться к властям США для инициирования обмена. Предварительная жалоба от адвоката поступила в суд вечером 17 октября. Защита просила назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Апелляцию на решение суда первой инстанции Воронежский областной суд начал рассматривать в понедельник, 29 мая. "Объявили перерыв до завтра до 15.00 (мск), там апелляционная жалоба и апелляционное представление от прокуратуры. Если все будет нормально, то планируется вынести решение", - сказал представитель суда. Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. По части 1 статьи 318 УК РФ Гилман получил почти максимальное наказание (вплоть до лишения свободы на 5 лет). Статья также предусматривает штраф, арест и принудительные работы.

https://ria.ru/20221004/gilman-1821489950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, воронеж, сша, происшествия, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)