Рейтинг@Mail.ru
Суд вынесет решение по жалобе на приговор американцу Гилману 30 мая - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/reshenie-1874857557.html
Суд вынесет решение по жалобе на приговор американцу Гилману 30 мая
Суд вынесет решение по жалобе на приговор американцу Гилману 30 мая - РИА Новости, 29.05.2023
Суд вынесет решение по жалобе на приговор американцу Гилману 30 мая
Воронежский областной суд планирует во вторник, 30 мая, вынести решение по апелляционной жалобе на приговор гражданину США Роберту Гилману, осужденному на... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:29
2023-05-29T15:29
россия
воронеж
сша
происшествия
воронежский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Воронежский областной суд планирует во вторник, 30 мая, вынести решение по апелляционной жалобе на приговор гражданину США Роберту Гилману, осужденному на четыре с половиной года колонии за нападение на полицейского, сообщил РИА Новости представитель суда. Центральный районный суд Воронежа в октябре прошлого года приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима – именно столько запрашивала прокуратура. Защита заявила, что обжалует приговор, а кроме того, будет обращаться к властям США для инициирования обмена. Предварительная жалоба от адвоката поступила в суд вечером 17 октября. Защита просила назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Апелляцию на решение суда первой инстанции Воронежский областной суд начал рассматривать в понедельник, 29 мая. "Объявили перерыв до завтра до 15.00 (мск), там апелляционная жалоба и апелляционное представление от прокуратуры. Если все будет нормально, то планируется вынести решение", - сказал представитель суда. Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. По части 1 статьи 318 УК РФ Гилман получил почти максимальное наказание (вплоть до лишения свободы на 5 лет). Статья также предусматривает штраф, арест и принудительные работы.
https://ria.ru/20221004/gilman-1821489950.html
россия
воронеж
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воронеж, сша, происшествия, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Воронеж, США, Происшествия, Воронежский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынесет решение по жалобе на приговор американцу Гилману 30 мая

Воронежский облсуд вынесет решение по жалобе на приговор американцу Гилману 30 мая

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 мая - РИА Новости. Воронежский областной суд планирует во вторник, 30 мая, вынести решение по апелляционной жалобе на приговор гражданину США Роберту Гилману, осужденному на четыре с половиной года колонии за нападение на полицейского, сообщил РИА Новости представитель суда.
Центральный районный суд Воронежа в октябре прошлого года приговорил Гилмана к 4,5 годам колонии общего режима – именно столько запрашивала прокуратура. Защита заявила, что обжалует приговор, а кроме того, будет обращаться к властям США для инициирования обмена. Предварительная жалоба от адвоката поступила в суд вечером 17 октября. Защита просила назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. Апелляцию на решение суда первой инстанции Воронежский областной суд начал рассматривать в понедельник, 29 мая.
"Объявили перерыв до завтра до 15.00 (мск), там апелляционная жалоба и апелляционное представление от прокуратуры. Если все будет нормально, то планируется вынести решение", - сказал представитель суда.
Как информировал СК РФ, 17 января 2022 года американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ногой ударил полицейского. На Гилмана завели дело о применении насилия в отношении представителя власти, его отправили в СИЗО. По части 1 статьи 318 УК РФ Гилман получил почти максимальное наказание (вплоть до лишения свободы на 5 лет). Статья также предусматривает штраф, арест и принудительные работы.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Защита осужденного в Воронеже гражданина США надеется на обмен
4 октября 2022, 16:31
 
РоссияВоронежСШАПроисшествияВоронежский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала