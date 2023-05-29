https://ria.ru/20230529/razmetka-1874884294.html

В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов

В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов - РИА Новости, 29.05.2023

В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов

В Московской области продолжаются работы по восстановлению разметки на дорогах. В региональном минтрансе отметили, что к августу планируется обновить 13 тыс... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:55

2023-05-29T16:55

2023-05-29T16:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18725/85/187258599_0:259:2790:1828_1920x0_80_0_0_c5976d5b3bab18a3e80d6bb53b43b90d.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Московской области продолжаются работы по восстановлению разметки на дорогах. В региональном минтрансе отметили, что к августу планируется обновить 13 тыс. пешеходных переходов и более 20 тыс. километров пути, сообщил телеканал "360"."К сегодняшнему дню обновили уже 1,8 тыс. километров линейной разметки и 6 тыс. пешеходных переходов. В работе применяются отечественные дорожные эмали высокого класса, холодный и горячий пластик", – сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.Больше всего работ в этом году проведут в Раменском, Химках и Щелкове. Линии разметки, зебры, дублирующие знаки и островки безопасности на асфальте станут ярче.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)