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В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов
В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов - РИА Новости, 29.05.2023
В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов
В Московской области продолжаются работы по восстановлению разметки на дорогах. В региональном минтрансе отметили, что к августу планируется обновить 13 тыс... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:55
2023-05-29T16:55
2023-05-29T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Московской области продолжаются работы по восстановлению разметки на дорогах. В региональном минтрансе отметили, что к августу планируется обновить 13 тыс. пешеходных переходов и более 20 тыс. километров пути, сообщил телеканал "360"."К сегодняшнему дню обновили уже 1,8 тыс. километров линейной разметки и 6 тыс. пешеходных переходов. В работе применяются отечественные дорожные эмали высокого класса, холодный и горячий пластик", – сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.Больше всего работ в этом году проведут в Раменском, Химках и Щелкове. Линии разметки, зебры, дублирующие знаки и островки безопасности на асфальте станут ярче.
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