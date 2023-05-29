Рейтинг@Mail.ru
В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:55 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/razmetka-1874884294.html
В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов
В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов - РИА Новости, 29.05.2023
В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов
В Московской области продолжаются работы по восстановлению разметки на дорогах. В региональном минтрансе отметили, что к августу планируется обновить 13 тыс... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:55
2023-05-29T16:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18725/85/187258599_0:259:2790:1828_1920x0_80_0_0_c5976d5b3bab18a3e80d6bb53b43b90d.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Московской области продолжаются работы по восстановлению разметки на дорогах. В региональном минтрансе отметили, что к августу планируется обновить 13 тыс. пешеходных переходов и более 20 тыс. километров пути, сообщил телеканал "360"."К сегодняшнему дню обновили уже 1,8 тыс. километров линейной разметки и 6 тыс. пешеходных переходов. В работе применяются отечественные дорожные эмали высокого класса, холодный и горячий пластик", – сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.Больше всего работ в этом году проведут в Раменском, Химках и Щелкове. Линии разметки, зебры, дублирующие знаки и островки безопасности на асфальте станут ярче.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18725/85/187258599_123:0:2790:2000_1920x0_80_0_0_b28b32fd2be0346c36c73b2d448f7069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО к августу обновят разметку на 13 тыс. пешеходных переходов

© РИА Новости / Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкОбновление дорожной разметки в Новосибирске
Обновление дорожной разметки в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Московской области продолжаются работы по восстановлению разметки на дорогах. В региональном минтрансе отметили, что к августу планируется обновить 13 тыс. пешеходных переходов и более 20 тыс. километров пути, сообщил телеканал "360".
"К сегодняшнему дню обновили уже 1,8 тыс. километров линейной разметки и 6 тыс. пешеходных переходов. В работе применяются отечественные дорожные эмали высокого класса, холодный и горячий пластик", – сообщил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Больше всего работ в этом году проведут в Раменском, Химках и Щелкове. Линии разметки, зебры, дублирующие знаки и островки безопасности на асфальте станут ярче.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала