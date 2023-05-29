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Эрдоган планирует поговорить по телефону с Путиным и Байденом - РИА Новости, 29.05.2023
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12:36 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/razgovor-1874798898.html
Эрдоган планирует поговорить по телефону с Путиным и Байденом
Эрдоган планирует поговорить по телефону с Путиным и Байденом - РИА Новости, 29.05.2023
Эрдоган планирует поговорить по телефону с Путиным и Байденом
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник, также в планах разговор с российским лидером... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:36
2023-05-29T12:36
в мире
турция
сша
владимир путин
джо байден
ибрагим калын
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник, также в планах разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил в интервью телеканалу A Haber официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "У господина президента начался очень насыщенный рабочий период. Сегодня вечером планируется телефонный разговор с Байденом. С Путиным также планируется", - сообщил Калын в интервью.
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в мире, турция, сша, владимир путин, джо байден, ибрагим калын
В мире, Турция, США, Владимир Путин, Джо Байден, Ибрагим Калын
Эрдоган планирует поговорить по телефону с Путиным и Байденом

Президент Турции Эрдоган планирует поговорить по телефону с Путиным и Байденом

© AP Photo / Ali UnalЭрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Ali Unal
Эрдоган выступает перед своими сторонниками после победы во втором туре выборов президента Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник, также в планах разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил в интервью телеканалу A Haber официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.
"У господина президента начался очень насыщенный рабочий период. Сегодня вечером планируется телефонный разговор с Байденом. С Путиным также планируется", - сообщил Калын в интервью.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Источник сообщил, что Эрдоган нацелен на быстрое формирование правительства
Вчера, 12:16
 
В миреТурцияСШАВладимир ПутинДжо БайденИбрагим Калын
 
 
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