https://ria.ru/20230529/razgovor-1874798898.html

Эрдоган планирует поговорить по телефону с Путиным и Байденом

Эрдоган планирует поговорить по телефону с Путиным и Байденом - РИА Новости, 29.05.2023

Эрдоган планирует поговорить по телефону с Путиным и Байденом

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник, также в планах разговор с российским лидером... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:36

2023-05-29T12:36

2023-05-29T12:36

в мире

турция

сша

владимир путин

джо байден

ибрагим калын

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874724726_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_cfd09f6405a8e72c58e9a2efc102285d.jpg

АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник, также в планах разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил в интервью телеканалу A Haber официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. "У господина президента начался очень насыщенный рабочий период. Сегодня вечером планируется телефонный разговор с Байденом. С Путиным также планируется", - сообщил Калын в интервью.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874791888.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, сша, владимир путин, джо байден, ибрагим калын