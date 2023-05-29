https://ria.ru/20230529/raspad-1874859259.html

В Уэльсе предупредили о риске распада Великобритании

В Уэльсе предупредили о риске распада Великобритании - РИА Новости, 29.05.2023

В Уэльсе предупредили о риске распада Великобритании

За время правления консерваторов в Великобритании связи между регионами ослабли, в результате страна может распасться на отдельные субъекты, заявил первый... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:34

2023-05-29T15:34

2023-05-29T16:12

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борис джонсон

лиз трасс

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. За время правления консерваторов в Великобритании связи между регионами ослабли, в результате страна может распасться на отдельные субъекты, заявил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в интервью газете Guardian."Нам необходимо воссоздать системы социальной защиты, чтобы обозначить, что членство в Соединенном Королевстве гарантирует вам коллективную безопасность", - сказал он.По мнению Дрейкфорда, те связи, которые объединяют граждан субъектов Великобритании, сильно пострадали за время правления консерваторов и их политики неолиберализма, начатой Маргарет Тэтчер, которая ограничила вмешательство государства в экономику. В дальнейшем ситуация усугубилась во время правления Бориса Джонсона и Лиз Трасс, добавил он. В Уэльсе в последние годы усиливается поддержка независимости, хотя и остается ниже, чем в Шотландии, где за отделение от Соединенного Королевства выступает почти 50% жителей, пишет Guardian. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.

https://ria.ru/20221109/ssha-1830125016.html

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786841045.html

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великобритания, уэльс, россия, маргарет тэтчер, борис джонсон, лиз трасс