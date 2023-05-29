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В Уэльсе предупредили о риске распада Великобритании - РИА Новости, 29.05.2023
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15:34 29.05.2023 (обновлено: 16:12 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/raspad-1874859259.html
В Уэльсе предупредили о риске распада Великобритании
В Уэльсе предупредили о риске распада Великобритании - РИА Новости, 29.05.2023
В Уэльсе предупредили о риске распада Великобритании
За время правления консерваторов в Великобритании связи между регионами ослабли, в результате страна может распасться на отдельные субъекты, заявил первый... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:34
2023-05-29T16:12
великобритания
уэльс
россия
маргарет тэтчер
борис джонсон
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. За время правления консерваторов в Великобритании связи между регионами ослабли, в результате страна может распасться на отдельные субъекты, заявил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в интервью газете Guardian."Нам необходимо воссоздать системы социальной защиты, чтобы обозначить, что членство в Соединенном Королевстве гарантирует вам коллективную безопасность", - сказал он.По мнению Дрейкфорда, те связи, которые объединяют граждан субъектов Великобритании, сильно пострадали за время правления консерваторов и их политики неолиберализма, начатой Маргарет Тэтчер, которая ограничила вмешательство государства в экономику. В дальнейшем ситуация усугубилась во время правления Бориса Джонсона и Лиз Трасс, добавил он. В Уэльсе в последние годы усиливается поддержка независимости, хотя и остается ниже, чем в Шотландии, где за отделение от Соединенного Королевства выступает почти 50% жителей, пишет Guardian. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.
https://ria.ru/20221109/ssha-1830125016.html
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великобритания, уэльс, россия, маргарет тэтчер, борис джонсон, лиз трасс
Великобритания, Уэльс, Россия, Маргарет Тэтчер, Борис Джонсон, Лиз Трасс
В Уэльсе предупредили о риске распада Великобритании

Первый министр Уэльса Дрейкфорд предупредил о риске распада Британии из-за правительства

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. За время правления консерваторов в Великобритании связи между регионами ослабли, в результате страна может распасться на отдельные субъекты, заявил первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в интервью газете Guardian.
"Нам необходимо воссоздать системы социальной защиты, чтобы обозначить, что членство в Соединенном Королевстве гарантирует вам коллективную безопасность", - сказал он.
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По мнению Дрейкфорда, те связи, которые объединяют граждан субъектов Великобритании, сильно пострадали за время правления консерваторов и их политики неолиберализма, начатой Маргарет Тэтчер, которая ограничила вмешательство государства в экономику. В дальнейшем ситуация усугубилась во время правления Бориса Джонсона и Лиз Трасс, добавил он.
В Уэльсе в последние годы усиливается поддержка независимости, хотя и остается ниже, чем в Шотландии, где за отделение от Соединенного Королевства выступает почти 50% жителей, пишет Guardian. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране.
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ВеликобританияУэльсРоссияМаргарет ТэтчерБорис ДжонсонЛиз Трасс
 
 
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