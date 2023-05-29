https://ria.ru/20230529/produkty-1874309817.html

Дальше только по талонам. Европа перенимает опыт СССР

Дальше только по талонам. Европа перенимает опыт СССР - РИА Новости, 29.05.2023

Дальше только по талонам. Европа перенимает опыт СССР

В ЕС устанавливают предельные цены на продукты из-за их резкого подорожания. Ретейлеры несут огромные убытки. Несмотря на принятые меры, ситуация не улучшается. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T08:00

2023-05-29T08:00

2023-05-29T08:01

экономика

европа

евросоюз

продукты

энергетический кризис

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. В ЕС устанавливают предельные цены на продукты из-за их резкого подорожания. Ретейлеры несут огромные убытки. Несмотря на принятые меры, ситуация не улучшается. О том, что происходит на рынке розничной торговли и почему, — в материале РИА Новости.Впервые за 40 летИнфляция с января — 8,1%, а продукты подорожали на 16,6%, сообщает Financial Times. Больше всего — сахар (54,9%), молоко (25) и яйца (22,7). Согласно опросу Института изучения общественного мнения Elabe, 81% французов хотя бы раз за последний месяц были вынуждены отказаться от трат на еду, медицинскую помощь и прочие товары и услуги. Мясом пожертвовали 43% респондентов, рыбой — 34, пирожными и бисквитами — 27, колбасой — 26. Треть стали покупать меньше продуктов либо выбирать подешевле.Министр труда Испании Йоланда Диас заявила, что в стране далеко не все питаются полноценно. "В многодетных семьях детей кормят только макаронами и рисом — не могут купить рыбу или мясо. Фрукты очень дорогие", — уточнила она.Власти стараются выправить ситуацию. Греция и Франция ограничили прибыль ретейлеров, Испания снизила налог на добавленную стоимость продуктов. В Венгрии и Хорватии вообще ввели предельные цены на товары первой необходимости, в Италии — на макароны. К подобным мерам призывают и в Австрии.Шведский экономист Ларс Йонунг указывает, что подобного в Европе не было с 1970-х. Такая политика, по его мнению, не обуздает инфляцию, а лишь вызовет привыкание и навредит бизнесу.Проблемы не заставят ждатьТорговые сети вынуждены приспосабливаться. Пакет молока в одни руки становится новой реальностью для ЕС. Приходится посетить несколько магазинов, чтобы купить необходимое. Аналитики отмечают: регулирование цен — непростой механизм и в Европе может просто не сработать. Экономист Леонид Хазанов подчеркивает: тут нужна "тонкая настройка всей экономики". С одной стороны, надо субсидировать сельское хозяйство, с другой — поддержать экспорт. И только потом договариваться с ретейлерами."Это принесет облегчение лишь в краткосрочной перспективе, так как производители оказались между двух огней — государственным регулированием рынка продуктов и требованиями аграриев повысить закупочные цены, чтобы компенсировать убытки от импорта дешевого зерна с Украины", — объясняет эксперт. Как следствие, продовольственные предприятия утратят рентабельность и им будет проще закрыться, чем влезать в долги. У властей выбор тоже невелик — либо разорять отрасль, либо пустить все на самотек и нарваться на протесты населения.Поставки украинского зерна и продуктов отчасти сдержали цены, но некоторые страны — например, Венгрия, Болгария, Словакия и Польша — столкнулись с такой негативной реакцией фермеров, что им пришлось запретить этот импорт. "В дальнейшем же ситуация точно не улучшится: посевы в Европе сократились, удобрения и пестициды — тоже. Также урожай страдает от жары и засухи. Испанцы, к примеру, отчаялись и молятся о дождях", — говорит Хазанов.В тупикеК патовому положению привели падение выпуска минеральных удобрений, медлительность властей в поддержке аграрного сектора и энергетический кризис, считают аналитики. Разрыв выгодных долгосрочных контрактов и переход на дорогой СПГ сильно ударили по всем видам хозяйственной деятельности."В среднем по ЕС во втором полугодии 2022-го газ подорожал на 57% для населения относительно того же периода 2021-го. И на 85-90% — для крупных промышленных потребителей", — отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его оценкам, максимальный рост — в 3,8 раза — показала Венгрия, в Португалии — 2,9, Ирландии — 2,8, Болгарии — 2,5, Финляндии и Австрии — в 2,4 раза. Попытки как-то это ограничить не увенчались успехом.Чуть лучше обстоят дела с электричеством. Киловатт-час для населения прибавил в среднем 27%. Больше всего — в Румынии, Литве и Эстонии. А для промышленности подорожание — в 3,4 раза. Тут лидируют Италия, Дания и Литва.Все это результат разрыва с Москвой и политики двойных стандартов. Однако у кризиса были и системные предпосылки, связанные с изменением структуры энергетики ЕС. Так, отказ от АЭС, внедрение ветряков и солнечных панелей негативно сказались на доступности энергии в условиях неблагоприятной погоды.

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

https://ria.ru/20230421/zerno-1866705497.html

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экономика, европа, евросоюз, продукты, энергетический кризис