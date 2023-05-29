https://ria.ru/20230529/prigovor-1874877427.html
Ростовский суд оправдал обвиняемых в перестрелке, где погибли пять человек
Ростовский суд оправдал обвиняемых в перестрелке, где погибли пять человек - РИА Новости, 29.05.2023
Ростовский суд оправдал обвиняемых в перестрелке, где погибли пять человек
Ростовский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор шестерым обвиняемым в перестрелке в 2019 году в Орловском... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:27
2023-05-29T16:27
2023-05-29T16:27
происшествия
ростовская область
ростовский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Ростовский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор шестерым обвиняемым в перестрелке в 2019 году в Орловском районе Ростовской области, в которой погибли пять человек, сообщил журналистам представитель суда. По его данным, на скамье подсудимых находились шесть человек – Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов. "Приговором суда подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта ввиду непричастности к совершению преступлений", - сказал представитель суда. Как сообщало следствие, днем 22 октября 2019 года на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры. В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". Позже региональный СК сообщил о задержании троих жителей Ростовской области. В декабре того же года пограничники задержали в Белгородской области еще троих подозреваемых.
https://ria.ru/20191022/1560085237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ростовский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Ростовский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Ростовский суд оправдал обвиняемых в перестрелке, где погибли пять человек
Суд оправдал обвиняемых в перестрелке в Ростовской области в 2019 году с пятью погибшими
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая – РИА Новости. Ростовский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес оправдательный приговор шестерым обвиняемым в перестрелке в 2019 году в Орловском районе Ростовской области, в которой погибли пять человек, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, на скамье подсудимых находились шесть человек – Заури Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Василий Дакишвили, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев и Рашид Ибрагимов.
«
"Приговором суда подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта ввиду непричастности к совершению преступлений", - сказал представитель суда.
Как сообщало следствие, днем 22 октября 2019 года на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.
В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".
Позже региональный СК
сообщил о задержании троих жителей Ростовской области. В декабре того же года пограничники задержали в Белгородской области
еще троих подозреваемых.
Бойня в Чернозубовке. Почему произошла перестрелка фермеров под Ростовом