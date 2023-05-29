https://ria.ru/20230529/press-konferentsiya-1874789866.html

Губернатор Кемеровской области провел детскую пресс-конференцию

Губернатор Кемеровской области провел детскую пресс-конференцию - РИА Новости, 29.05.2023

Губернатор Кемеровской области провел детскую пресс-конференцию

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев накануне Дня защиты детей впервые провел детскую пресс-конференцию, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:09

2023-05-29T12:09

2023-05-29T12:09

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820288353_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_89705a9dbdc32406dfd18a2b60134b9c.jpg

КЕМЕРОВО, 29 мая - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев накануне Дня защиты детей впервые провел детскую пресс-конференцию, сообщает пресс-служба правительства региона. "Накануне Дня защиты детей Сергей Цивилев встретился с активистами детских медиацентров региона - за полтора часа общения губернатор ответил на вопросы юных журналистов, рассказал им о развитии Кузбасса. Всего в пресс-конференции участвовали 40 школьников из Кемерова, Междуреченска, Новокузнецка, Топок, Яи и других муниципалитетов Кузбасса", - говорится в сообщении. "В Кузбассе 2023 год объявлен Годом детей. Мы уделяем большое внимание воспитанию будущих поколений. Важно, чтобы они росли и воспитывались в комфортных условиях, получали современное образование и в будущем развивали нашу Родину. Для этого мы делаем все возможное в Кузбассе. Большинство объектов, которые в этом году строим и ремонтируем - для детей. Главный результат - не количество объектов, а то, что с изменением облика региона меняется мышление и образ жизни людей. Человек живет так, как он думает, поэтому наша с вами задача - менять мышление в позитивную сторону. Когда людей окружает комфорт, то и отношение к жизни меняется, а нам важно, чтобы они любили свои города, гордились ими, хотели в них жить и развивать дальше. Я предлагаю вам вместе освещать жизнь в регионе. Мы с вами одна команда, надо рассказывать людям о планах развития Кузбасса", - подчеркнул Сергей Цивилев, обращаясь к юным журналистам. Уточняется, что ребят волновало, что ест на завтрак губернатор и как сделать меню в школьных столовых более привлекательным. Были вопросы, касавшиеся школьных лет Сергея Цивилева, он рассказал, как готовился к экзаменам и какие педагоги сыграли значимую роль в его жизни. Старшеклассники спросили у губернатора, куда лучше пойти учиться. "Точно будут востребованы ИТ-специалисты, инженеры, которые имеют навыки цифровизации, архитекторы, дизайнеры, - чтобы строить города будущего. Всегда будут востребованы учителя, врачи. Очень большая у нас потребность в строительных специальностях, нам очень нужны профессионалы. Важно, что практически по всем специальностям, в том числе по этим, можно получить образование у нас в Кузбассе и в дальнейшем здесь работать", - сказал Сергей Цивилев. В ходе встречи Сергей Цивилев и активисты пресс-центров решили провести Всероссийский слет детских медиацентров в Кузбассе, делать детские новостные выпуски, а также совместные пресс-туры на объекты региона. Также губернатор пригласил участников детской пресс-конференции провести один день с ним. В Кузбассе детская журналистика успешно развивается благодаря системе дополнительного образования и многим профессиональным журналистам. Юные журналисты выпускают 102 газеты, ведут 812 сообществ в социальной сети "ВКонтакте" и выходят в эфир на базе 12 радиостанций.

https://ria.ru/20230523/rabota-1873568407.html

https://ria.ru/20230523/kuzbass-1873557393.html

кемеровская область

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, россия