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Полиция нашла виновников природных пожаров в Приангарье и Югре - РИА Новости, 29.05.2023
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10:59 29.05.2023 (обновлено: 11:00 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/pozhary-1874767558.html
Полиция нашла виновников природных пожаров в Приангарье и Югре
Полиция нашла виновников природных пожаров в Приангарье и Югре - РИА Новости, 29.05.2023
Полиция нашла виновников природных пожаров в Приангарье и Югре
Полиция установила вероятных виновников двух природных пожаров в Иркутской области и Ханты-Мансийского автономного округа, где горел лес на площади 65 и 30... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:59
2023-05-29T11:00
происшествия
иркутская область
ханты-мансийский автономный округ
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полиция установила вероятных виновников двух природных пожаров в Иркутской области и Ханты-Мансийского автономного округа, где горел лес на площади 65 и 30 гектаров соответственно, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник в Telegram-канале. "В Иркутской области оперативниками задержаны двое местных жителей, которые вечером 8 мая отдыхали в лесу. Предварительно установлено, что они развели костер и, уходя, не убедились в том, что он потушен", - сказала она. В результате на площади 65 гектаров возник лесной пожар. Для локализации возгоранию привлекались 10 единиц спецтехники и расчеты местной пожарно-спасательной части. Ущерб лесному фонду составил порядка трех миллионов рублей. По словам Волк, после ликвидации пожара были обнаружены остатки костра, а также зафиксированы следы обуви, протекторов шин, а также изъята посуда. Благодаря уликам правоохранители установили подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Природный пожар также случился в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где действует особый противопожарный режим: загорелась сухая трава на площади 30 гектаров. "Установлены лица, предположительно причастные к пожару. Это двое местных жителей, которые по реке отправились на охоту. Во время стоянки у берега произошел взрыв канистры с бензином для моторной лодки. В результате один из мужчин получил ожоги, а огонь распространился по сухой траве", - рассказала Волк. Собранные материалы изучат профильные ведомства по признакам нарушения статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
иркутская область
ханты-мансийский автономный округ
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происшествия, иркутская область, ханты-мансийский автономный округ, природные пожары в россии
Происшествия, Иркутская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Природные пожары в России
Полиция нашла виновников природных пожаров в Приангарье и Югре

Полиция благодаря уликам задержала виновников природных пожаров в Иркутской области и Югре

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полиция установила вероятных виновников двух природных пожаров в Иркутской области и Ханты-Мансийского автономного округа, где горел лес на площади 65 и 30 гектаров соответственно, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник в Telegram-канале.
«
"В Иркутской области оперативниками задержаны двое местных жителей, которые вечером 8 мая отдыхали в лесу. Предварительно установлено, что они развели костер и, уходя, не убедились в том, что он потушен", - сказала она.
В результате на площади 65 гектаров возник лесной пожар. Для локализации возгоранию привлекались 10 единиц спецтехники и расчеты местной пожарно-спасательной части. Ущерб лесному фонду составил порядка трех миллионов рублей.
По словам Волк, после ликвидации пожара были обнаружены остатки костра, а также зафиксированы следы обуви, протекторов шин, а также изъята посуда. Благодаря уликам правоохранители установили подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
Природный пожар также случился в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где действует особый противопожарный режим: загорелась сухая трава на площади 30 гектаров.
«
"Установлены лица, предположительно причастные к пожару. Это двое местных жителей, которые по реке отправились на охоту. Во время стоянки у берега произошел взрыв канистры с бензином для моторной лодки. В результате один из мужчин получил ожоги, а огонь распространился по сухой траве", - рассказала Волк.
Собранные материалы изучат профильные ведомства по признакам нарушения статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
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ПроисшествияИркутская областьХанты-Мансийский автономный округПриродные пожары в России
 
 
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