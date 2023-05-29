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Полиция нашла виновников природных пожаров в Приангарье и Югре

Полиция нашла виновников природных пожаров в Приангарье и Югре - РИА Новости, 29.05.2023

Полиция нашла виновников природных пожаров в Приангарье и Югре

Полиция установила вероятных виновников двух природных пожаров в Иркутской области и Ханты-Мансийского автономного округа, где горел лес на площади 65 и 30... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T10:59

2023-05-29T10:59

2023-05-29T11:00

происшествия

иркутская область

ханты-мансийский автономный округ

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полиция установила вероятных виновников двух природных пожаров в Иркутской области и Ханты-Мансийского автономного округа, где горел лес на площади 65 и 30 гектаров соответственно, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник в Telegram-канале. "В Иркутской области оперативниками задержаны двое местных жителей, которые вечером 8 мая отдыхали в лесу. Предварительно установлено, что они развели костер и, уходя, не убедились в том, что он потушен", - сказала она. В результате на площади 65 гектаров возник лесной пожар. Для локализации возгоранию привлекались 10 единиц спецтехники и расчеты местной пожарно-спасательной части. Ущерб лесному фонду составил порядка трех миллионов рублей. По словам Волк, после ликвидации пожара были обнаружены остатки костра, а также зафиксированы следы обуви, протекторов шин, а также изъята посуда. Благодаря уликам правоохранители установили подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Природный пожар также случился в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где действует особый противопожарный режим: загорелась сухая трава на площади 30 гектаров. "Установлены лица, предположительно причастные к пожару. Это двое местных жителей, которые по реке отправились на охоту. Во время стоянки у берега произошел взрыв канистры с бензином для моторной лодки. В результате один из мужчин получил ожоги, а огонь распространился по сухой траве", - рассказала Волк. Собранные материалы изучат профильные ведомства по признакам нарушения статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

иркутская область

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, ханты-мансийский автономный округ, природные пожары в россии