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В России за сутки потушили 77 природных пожаров - РИА Новости, 29.05.2023
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08:53 29.05.2023
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В России за сутки потушили 77 природных пожаров
В России за сутки потушили 77 природных пожаров - РИА Новости, 29.05.2023
В России за сутки потушили 77 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 77 природных пожаров на площади 1691 гектар, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:53
2023-05-29T08:53
происшествия
россия
свердловская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 77 природных пожаров на площади 1691 гектар, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.05.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 77 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1691 гектар", - говорится в сообщении. К полуночи 29 мая в стране действовало 43 лесных пожара на площади 4891 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 12 пожаров на площади 2829 гектаров.
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происшествия, россия, свердловская область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Свердловская область, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 77 природных пожаров

Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 77 природных пожаров в России за сутки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоследствия природного пожара в Курганской области
Последствия природного пожара в Курганской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Последствия природного пожара в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 77 природных пожаров на площади 1691 гектар, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.05.2023 года в 24 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 77 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1691 гектар", - говорится в сообщении.
К полуночи 29 мая в стране действовало 43 лесных пожара на площади 4891 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 12 пожаров на площади 2829 гектаров.
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