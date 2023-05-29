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В центре Москвы загорелся мусор - РИА Новости, 29.05.2023
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19:54 29.05.2023 (обновлено: 20:11 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/pozhar-1874921629.html
В центре Москвы загорелся мусор
В центре Москвы загорелся мусор - РИА Новости, 29.05.2023
В центре Москвы загорелся мусор
Мусор горел на площади шесть квадратных метров в районе станции метро "Смоленская" в центре Москвы, возгорание уже ликвидировано, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:54
2023-05-29T20:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мусор горел на площади шесть квадратных метров в районе станции метро "Смоленская" в центре Москвы, возгорание уже ликвидировано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходило горение мусора на площади шесть квадратных метров в центре Москвы в Шубинском переулке, 2/3. Пожар был полностью ликвидирован в 19.35", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что сведений о пострадавших не поступало.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В центре Москвы загорелся мусор

В центре Москвы в районе метро "Смоленская" загорелся мусор

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мусор горел на площади шесть квадратных метров в районе станции метро "Смоленская" в центре Москвы, возгорание уже ликвидировано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Пожарно-спасательные подразделения установили, что происходило горение мусора на площади шесть квадратных метров в центре Москвы в Шубинском переулке, 2/3. Пожар был полностью ликвидирован в 19.35", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сведений о пострадавших не поступало.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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