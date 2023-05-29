https://ria.ru/20230529/pozhar-1874845845.html

В Свердловской области житель села из мести поджег дом с четырьмя людьми

В Свердловской области житель села из мести поджег дом с четырьмя людьми - РИА Новости, 29.05.2023

В Свердловской области житель села из мести поджег дом с четырьмя людьми

Жителю свердловского села Тарасково под Новоуральском предъявлено обвинение в убийстве четырех человек, погибших из-за устроенного им пожара, сообщает... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:50

2023-05-29T14:50

2023-05-29T14:50

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новоуральск

валерий горелых

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Жителю свердловского села Тарасково под Новоуральском предъявлено обвинение в убийстве четырех человек, погибших из-за устроенного им пожара, сообщает региональное управление СК РФ. Уголовное дело было возбуждено в субботу, тогда ведомство статью не уточнило. "Восемнадцатилетнему жителю села Тарасково предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 105 УК РФ (убийство четырех человек, совершенное общеопасным способом)", – говорится в релизе. По информации ведомства, в ночь на субботу пьяный 18-летний местный житель после ссоры со своим знакомым – хозяином частного дома на улице Совхозной в селе Тарасково, поджег во дворе доски, огонь с которых перешел на дом. В помещении было трое мужчин и одна женщина, 1973-1990 годов рождения, они погибли. Поджигатель сбежал, сейчас он заключен под стражу. "При опросе оперуполномоченным молодой человек дал признательные показания, пояснив, что виной всему стали возникшие денежные долговые обязательства между ним и одним из погибших... Находившиеся в жилище люди с большой долей вероятности погибли, надышавшись угарным газом. Как сам хозяин дома, так и находившаяся с ним компания. Месть – чувство коварное", – сказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Фигурант уголовного дела работал грузчиком на местной агрофирме, ранее был судим за причинение вреда здоровью, добавили в полиции. Как сообщал глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев, в пожаре на площади 300 "квадратов" не только сгорел дом, где находились люди, частично пострадало соседнее помещение – там проживала семейная пара.

https://ria.ru/20230529/mashina-1874833275.html

https://ria.ru/20230529/passazhir-1874825767.html

https://ria.ru/20230529/venki-1874806513.html

россия

новоуральск

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), новоуральск, валерий горелых, свердловская область