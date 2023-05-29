https://ria.ru/20230529/pozhar-1874828805.html
В Свердловской области загорелись четыре жилых дома
В Свердловской области загорелись четыре жилых дома - РИА Новости, 29.05.2023
В Свердловской области загорелись четыре жилых дома
Четыре жилых дома горят на площади 350 квадратных метров в свердловской Ревде, пострадал один человек, пожар удалось локализовать, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:17
2023-05-29T14:17
2023-05-29T14:17
ревда
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Четыре жилых дома горят на площади 350 квадратных метров в свердловской Ревде, пострадал один человек, пожар удалось локализовать, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. "Днем 29 мая на пульт пожарной охраны города Ревды поступило сообщение о возгорании на улице Ильича. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение четырех частных жилых домов и надворных построек", – говорится в сообщении. В 15.07 (13.07 мск) возгорание локализовано на площади 350 квадратных метров, в результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован. Борьбу с огнем ведут 22 человека и 8 единиц спецтехники, отметили в пресс-службе. Режим ЧС из-за природных пожаров вводили в Ревде 7 мая, через несколько дней его сняли.
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ревда
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ревда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, свердловская область
Ревда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Свердловская область
В Свердловской области загорелись четыре жилых дома
В свердловской Ревде один человек пострадал при пожаре в четырех жилых домах