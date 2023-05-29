https://ria.ru/20230529/pozhar-1874786796.html

В Шебекино четыре человека пострадали из-за пожара на предприятии

В Шебекино четыре человека пострадали из-за пожара на предприятии - РИА Новости, 29.05.2023

В Шебекино четыре человека пострадали из-за пожара на предприятии

Четыре человека пострадали после начавшегося из-за обстрела пожара на предприятии с лакокрасочными жидкостями в Шебекино, заявил губернатор Белгородской области РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T11:59

2023-05-29T11:59

2023-05-29T12:42

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 29 мая – РИА Новости. Четыре человека пострадали после начавшегося из-за обстрела пожара на предприятии с лакокрасочными жидкостями в Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.Ранее он сообщил, что несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ."В Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Есть четверо пострадавших - мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести", - написал губернатор, отметив, что вся необходимая медпомощь пострадавшим оказывается.На втором предприятии, по его словам, видимых повреждений нет, как и пострадавших. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние."В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась. Все оперативные и аварийные службы работают на месте", - добавил Гладков.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230529/pozhar-1874748384.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область