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Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта
Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта - РИА Новости, 29.05.2023
Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта
Военный объект поврежден в Хмельницкой области на Украине, ведутся работы по локализации пожара, сообщила в Telegram-канале областная государственная... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:52
2023-05-29T10:52
2023-05-29T11:15
специальная военная операция на украине
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хмельницкая область
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Военный объект поврежден в Хмельницкой области на Украине, ведутся работы по локализации пожара, сообщила в Telegram-канале областная государственная администрация. Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. "Ночью… ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них – военный. На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранению боевых материальных ценностей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры в Киевской области и портовой инфраструктуры в Одесской области.
https://ria.ru/20230528/kiev-1874625147.html
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в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта
Хмельницкая администрация заявила о пожаре на военном объекте после ночного удара