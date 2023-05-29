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Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 29.05.2023 (обновлено: 11:15 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/pozhar-1874765196.html
Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта
Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта - РИА Новости, 29.05.2023
Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта
Военный объект поврежден в Хмельницкой области на Украине, ведутся работы по локализации пожара, сообщила в Telegram-канале областная государственная... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T10:52
2023-05-29T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
украина
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Военный объект поврежден в Хмельницкой области на Украине, ведутся работы по локализации пожара, сообщила в Telegram-канале областная государственная администрация. Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях. "Ночью… ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них – военный. На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранению боевых материальных ценностей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры в Киевской области и портовой инфраструктуры в Одесской области.
https://ria.ru/20230528/kiev-1874625147.html
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в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении военного объекта

Хмельницкая администрация заявила о пожаре на военном объекте после ночного удара

© AP Photo / Vadim BelikovВид на запуск ракет с территории России
Вид на запуск ракет с территории России - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид на запуск ракет с территории России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Военный объект поврежден в Хмельницкой области на Украине, ведутся работы по локализации пожара, сообщила в Telegram-канале областная государственная администрация.
Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.
"Ночью… ударили по объектам Хмельницкой области. Один из них – военный. На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранению боевых материальных ценностей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры в Киевской области и портовой инфраструктуры в Одесской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраина
 
 
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