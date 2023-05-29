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В Челябинске ликвидировали возгорание на лесоторговой базе
В Челябинске ликвидировали возгорание на лесоторговой базе - РИА Новости, 29.05.2023
В Челябинске ликвидировали возгорание на лесоторговой базе
Горение площадки на лесоторговой базе в Челябинске, начавшееся рано утром 29 мая, ликвидировано на площади 2,6 тысячи квадратных метров, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T09:25
2023-05-29T09:25
2023-05-29T09:26
происшествия
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Горение площадки на лесоторговой базе в Челябинске, начавшееся рано утром 29 мая, ликвидировано на площади 2,6 тысячи квадратных метров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным МЧС РФ, горение происходило на открытой площадке хранения готовой продукции - досок и бруса - на улице Енисейской, дом 52/4. Площадь пожара составляла 2600 квадратных метров. Была угроза перехода огня на рядом стоящие складские помещения. В 05.14 мск пожар был локализован, спасатели не допустили переход огня на другие складские помещения. Информации о пострадавших не поступало. "Открытое горение ликвидировано на площади 2,6 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении. Как сообщал пресс-центр, подразделения работают по рангу "Пожар №2", организован штаб пожаротушения, три боевых участка, проложена магистральная линия. От администрации Ленинского района направлены две водоподвозящие единицы техники.
https://ria.ru/20230528/pozhar-1874632186.html
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происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинский район
Происшествия, Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ленинский район
В Челябинске ликвидировали возгорание на лесоторговой базе
В Челябинске ликвидировали горение площадки на лесоторговой базе