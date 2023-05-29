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На лесоторговой базе в Челябинске ликвидируют крупный пожар - РИА Новости, 29.05.2023
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06:29 29.05.2023 (обновлено: 06:36 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/pozhar-1874733158.html
На лесоторговой базе в Челябинске ликвидируют крупный пожар
На лесоторговой базе в Челябинске ликвидируют крупный пожар - РИА Новости, 29.05.2023
На лесоторговой базе в Челябинске ликвидируют крупный пожар
Спасатели ликвидируют пожар на лесоторговой базе в Челябинске, площадь пожара составляет 2600 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T06:29
2023-05-29T06:36
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на лесоторговой базе в Челябинске, площадь пожара составляет 2600 квадратных метров, сообщает МЧС России. "Загорание происходит на открытой площадке хранения готовой продукции - досок и бруса - на улице Енисейской, дом 52/4. Площадь пожара составляет 2600 квадратных метров. Была угроза перехода огня на рядом стоящие складские помещения", - говорится в сообщении. Как уточняется, в 5.14 пожар был локализован, спасатели не допустили переход огня на другие складские помещения. Информации о пострадавших не поступало. К тушению привлечено 50 человек и 11 единиц техники, к месту пожара следует пожарный поезд. Также испытательная пожарная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе.
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челябинск
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челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На лесоторговой базе в Челябинске ликвидируют крупный пожар

На лесоторговой базе в Челябинске ликвидируют пожар площадью в 2600 "квадратов"

© МЧС РФПожар на складе с досками и брусом в Челябинске
Пожар на складе с досками и брусом в Челябинске
© МЧС РФ
Пожар на складе с досками и брусом в Челябинске
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спасатели ликвидируют пожар на лесоторговой базе в Челябинске, площадь пожара составляет 2600 квадратных метров, сообщает МЧС России.
«
"Загорание происходит на открытой площадке хранения готовой продукции - досок и бруса - на улице Енисейской, дом 52/4. Площадь пожара составляет 2600 квадратных метров. Была угроза перехода огня на рядом стоящие складские помещения", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в 5.14 пожар был локализован, спасатели не допустили переход огня на другие складские помещения. Информации о пострадавших не поступало.
К тушению привлечено 50 человек и 11 единиц техники, к месту пожара следует пожарный поезд. Также испытательная пожарная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе.
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ЧелябинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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