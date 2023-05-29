https://ria.ru/20230529/popravki-1874817156.html

ЕК не возражала при согласовании поправок в контракт АЭС в Венгрии

ЕК не возражала при согласовании поправок в контракт АЭС в Венгрии - РИА Новости, 29.05.2023

ЕК не возражала при согласовании поправок в контракт АЭС в Венгрии

Еврокомиссия не выразила никаких возражений при согласовании поправок в контракты по АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием госкорпорации "Росатом", сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:46

2023-05-29T13:46

2023-05-29T14:10

венгрия

еврокомиссия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Еврокомиссия не выразила никаких возражений при согласовании поправок в контракты по АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием госкорпорации "Росатом", сообщил РИА Новости представитель ЕК.Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после визита в Москву и переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что контракты на строительство АЭС "Пакш-2", касающиеся финансирования и строительства, изменены и будут представлены на согласование в Еврокомиссию. По данным венгерской стороны, Еврокомиссия одобрила изменения 24 мая. По словам Сийярто, благодаря тому, что Еврокомиссия одобрила изменения в контракты в течение месяца, шансы на запуск новых двух блоков АЭС в Венгрии в начале 2030-х остаются реальными."Еврокомиссия рассмотрела изменения в контракты, касающиеся проекта "Пакш-2", о которых венгерские власти, согласно договору "Евратом" (Европейское сообщество по атомной энергии – ред.), уведомили в прошлом месяце. Еврокомиссия не высказала никаких возражений и не требовала внесения изменений в предложенные поправки в контрактах. Ответ Комиссии строго ограничен ее компетенцией в соответствии с договором "Евратом", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что "изменения, о которых было уведомлено, касаются контракта на строительство, а также финансирования АЭС "Пакш-2" между Венгрией и Россией"."Любые дальнейшие изменения в контрактах в будущем также должны согласовываться (с Еврокомиссией – ред.)", - отметил представитель Еврокомиссии.Сийярто ранее заявлял, что изменения в контракты о строительстве и финансировании новых блоков АЭС "Пакш" направлены на устранение бюрократических проволочек, российская госкорпорация "Росатом" по-прежнему остается главным подрядчиком строительства, а участие в проекте иностранных компаний определяется тем, кому доверяет "Росатом".По его словам, в изменениях договоров есть два важных добавления, при помощи которых возможно ускорить инвестиции в проект с соблюдением всех строжайших правил ядерной безопасности: сокращение бюрократической нагрузки в финансовых транзакциях и оптимизация процессов выдачи разрешений.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20230524/gaz-1873887873.html

https://ria.ru/20230505/vengriya-1869976182.html

https://ria.ru/20230515/energetika-1872028889.html

венгрия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, еврокомиссия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"