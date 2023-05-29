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Прихожане храма в Магадане изготовили партию изделий для участников СВО
Прихожане храма в Магадане изготовили партию изделий для участников СВО - РИА Новости, 29.05.2023
Прихожане храма в Магадане изготовили партию изделий для участников СВО
Прихожане Свято-Никольского храма в Магадане изготовили очередную партию изделий для участников специальной военной операции, вскоре ее доставят военным,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:51
2023-05-29T14:51
2023-05-29T14:51
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МАГАДАН, 29 мая – РИА Новости. Прихожане Свято-Никольского храма в Магадане изготовили очередную партию изделий для участников специальной военной операции, вскоре ее доставят военным, сообщает правительство региона. "Волонтеры "Колыма Za жизнь" изготовили очередную партию изделий для бойцов СВО. Очередная крупная партия отправляется за ленточку. Это сорок тактических носилок, пятнадцать эвакуационных строп, двадцать шесть пятиточечников, две маскировочные сети", - цитирует правительство Колымы руководителя организации "Колыма зa жизнь" Александра Бирюкова, организовавшего прихожан храма для изготовления вещей для военных. Уточняется, что волонтеры организации изготовили и отправили 112 тактических носилок "Фома - 180", 43 эвакуационные стропы, 121 пятиточечник-трансформер и восемь маскировочных сетей размером шесть на три метра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, вооруженные силы рф, общество
Надежные люди, Магадан, Вооруженные силы РФ, Общество
Прихожане храма в Магадане изготовили партию изделий для участников СВО
Изделия для участников спецоперации изготовили прихожане православного храма в Магадане