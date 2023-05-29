https://ria.ru/20230529/pomosch-1874798682.html

Учитель из Канады живет в Сочи и помогает новым регионам России

Учитель из Канады живет в Сочи и помогает новым регионам России - РИА Новости, 29.05.2023

Учитель из Канады живет в Сочи и помогает новым регионам России

Франкоязычный канадец, преподаватель английского и французского языков Жан-Николя Ноле живет в Сочи и отправляет гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:35

2023-05-29T12:35

2023-05-29T12:36

надежные люди

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канада

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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Франкоязычный канадец, преподаватель английского и французского языков Жан-Николя Ноле живет в Сочи и отправляет гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую народные республики, считая, что это объединит людей. Ноле переехал в Россию из Канады с женой восемь лет назад. Поначалу он жил на федеральной территории Сириуса, расположенной на Черноморском побережье, там же преподавал онлайн-уроки английского и французского языков. Гуманитарную помощь Ноле решил собрать вместе со своими русским учеником, когда администрация Сириуса в очередной раз объявила о сборе груза для новых регионов России. "В моем окружении несколько людей из Донбасса. Напрямую от них я слышал, что, конечно, сейчас там тяжело. Поэтому когда администрация Сириуса проводила сбор гуманитарной помощи, мы с моим учеником и хорошим другом Владиславом вместе решили участвовать в этом сборе. Вне политики, люди там остались в сложном положении. Люди есть люди, и им нужна наша помощь. Поэтому мы решили отправить вещи, еду, средства гигиены", - сказал РИА Новости Ноле, отметив, что в настоящее время перебрался в Сочи. Он рассказал, что участвовал в акции по сбору помощи в качестве волонтёра, понимая, как на это может отреагировать канадская сторона. "Конечно, правительство Канады вряд ли положительно отнесется к моей позиции. Но есть политика, а есть люди. Со своей стороны я могу помогать людям, чтобы строить то, что было разрушено, и только желать, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее", - сказал Ноле. Он добавил, что буквально на днях получил российский паспорт, сейчас продолжает преподавать языки и готов по возможности оказывать гуманитарную помощь новым регионам России в дальнейшем. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20230513/pomosch-1871469233.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, канада, сочи, донбасс, лнр, днр, общество