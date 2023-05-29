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Политики правящей партии Польши теряют доверие избирателей, показал опрос - РИА Новости, 29.05.2023
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19:21 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/polsha-1874916463.html
Политики правящей партии Польши теряют доверие избирателей, показал опрос
Политики правящей партии Польши теряют доверие избирателей, показал опрос - РИА Новости, 29.05.2023
Политики правящей партии Польши теряют доверие избирателей, показал опрос
Политики правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) теряют доверие избирателей, следует из результатов социологического исследования, проведенного... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T19:21
2023-05-29T19:21
польша
варшава
ярослав качиньский
дональд туск
рафал тшасковски
право и справедливость
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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Политики правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) теряют доверие избирателей, следует из результатов социологического исследования, проведенного лабораторией CBOS. Лидером майского рейтинга доверия остается президент Анджей Дуда. Ему доверяют 54% опрошенных, а не доверяют - 35%. По сравнению с апрелем доверие к президенту упало на 2%, а число не доверяющих выросло на 3%. На втором месте рейтинга оказался вице-председатель оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которому доверяют 45% опрошенных (на 6% больше, чем в апреле). Не доверяют Тшасковскому 37% респондентов (на 4% меньше). На третьей строке рейтинга оказались премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер партии "Польша 2050" Шимон Холовня. Им доверяют по 38% опрошенных. Но уровень доверия к премьер-министру при этом снизился на 2%, а Холовня улучшил свою позицию на 3%. Моравецкому не доверяют 51% респондентов, что означает рост негативного рейтинга на 3%, а Холовне не доверяют 35% - на 3% меньше, чем в апреле. Также ухудшил свою позицию министр национальной обороны Мариуш Блащак. Теперь ему доверяют 35% опрошенных (минус 2%) и не доверяют 37% (плюс 4%) респондентов. Одинаковый результат в мае показали лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский и лидер польской оппозиции Дональд Туск. Им доверяют по 33% опрошенных, а не доверяют по 54%. Тем не менее рейтинги Качиньского по сравнению с апрелем практически не изменились, в то время как доверие к Туску выросло на 5%, а недоверие снизилось на 2%. Опрос проводился 8-18 мая на выборке из 1056 взрослых жителей Польши смешанным методом CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).
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польша, варшава, ярослав качиньский, дональд туск, рафал тшасковски, право и справедливость
Польша, Варшава, Ярослав Качиньский, Дональд Туск, Рафал Тшасковски, Право и справедливость
Политики правящей партии Польши теряют доверие избирателей, показал опрос

Соцопрос CBOS показал, что политики правящей партии Польши PiS теряют доверие избирателей

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши
Сейм Польши - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Политики правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) теряют доверие избирателей, следует из результатов социологического исследования, проведенного лабораторией CBOS.
Лидером майского рейтинга доверия остается президент Анджей Дуда. Ему доверяют 54% опрошенных, а не доверяют - 35%. По сравнению с апрелем доверие к президенту упало на 2%, а число не доверяющих выросло на 3%.
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На втором месте рейтинга оказался вице-председатель оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которому доверяют 45% опрошенных (на 6% больше, чем в апреле). Не доверяют Тшасковскому 37% респондентов (на 4% меньше).
На третьей строке рейтинга оказались премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер партии "Польша 2050" Шимон Холовня. Им доверяют по 38% опрошенных. Но уровень доверия к премьер-министру при этом снизился на 2%, а Холовня улучшил свою позицию на 3%. Моравецкому не доверяют 51% респондентов, что означает рост негативного рейтинга на 3%, а Холовне не доверяют 35% - на 3% меньше, чем в апреле.
Также ухудшил свою позицию министр национальной обороны Мариуш Блащак. Теперь ему доверяют 35% опрошенных (минус 2%) и не доверяют 37% (плюс 4%) респондентов.
Одинаковый результат в мае показали лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский и лидер польской оппозиции Дональд Туск. Им доверяют по 33% опрошенных, а не доверяют по 54%. Тем не менее рейтинги Качиньского по сравнению с апрелем практически не изменились, в то время как доверие к Туску выросло на 5%, а недоверие снизилось на 2%.
Опрос проводился 8-18 мая на выборке из 1056 взрослых жителей Польши смешанным методом CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).
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