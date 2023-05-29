https://ria.ru/20230529/polsha-1874916463.html

Политики правящей партии Польши теряют доверие избирателей, показал опрос

Политики правящей партии Польши теряют доверие избирателей, показал опрос - РИА Новости, 29.05.2023

Политики правящей партии Польши теряют доверие избирателей, показал опрос

Политики правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) теряют доверие избирателей, следует из результатов социологического исследования, проведенного... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T19:21

2023-05-29T19:21

2023-05-29T19:21

польша

варшава

ярослав качиньский

дональд туск

рафал тшасковски

право и справедливость

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150091/24/1500912471_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_34373ce356e18a9d39ce5911ca0126df.jpg

ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Политики правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) теряют доверие избирателей, следует из результатов социологического исследования, проведенного лабораторией CBOS. Лидером майского рейтинга доверия остается президент Анджей Дуда. Ему доверяют 54% опрошенных, а не доверяют - 35%. По сравнению с апрелем доверие к президенту упало на 2%, а число не доверяющих выросло на 3%. На втором месте рейтинга оказался вице-председатель оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которому доверяют 45% опрошенных (на 6% больше, чем в апреле). Не доверяют Тшасковскому 37% респондентов (на 4% меньше). На третьей строке рейтинга оказались премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и лидер партии "Польша 2050" Шимон Холовня. Им доверяют по 38% опрошенных. Но уровень доверия к премьер-министру при этом снизился на 2%, а Холовня улучшил свою позицию на 3%. Моравецкому не доверяют 51% респондентов, что означает рост негативного рейтинга на 3%, а Холовне не доверяют 35% - на 3% меньше, чем в апреле. Также ухудшил свою позицию министр национальной обороны Мариуш Блащак. Теперь ему доверяют 35% опрошенных (минус 2%) и не доверяют 37% (плюс 4%) респондентов. Одинаковый результат в мае показали лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский и лидер польской оппозиции Дональд Туск. Им доверяют по 33% опрошенных, а не доверяют по 54%. Тем не менее рейтинги Качиньского по сравнению с апрелем практически не изменились, в то время как доверие к Туску выросло на 5%, а недоверие снизилось на 2%. Опрос проводился 8-18 мая на выборке из 1056 взрослых жителей Польши смешанным методом CAPI (прямое интервью), CATI (телефонное интервью) и CAWI (интернет-опрос).

https://ria.ru/20221110/polsha-1830498782.html

https://ria.ru/20230105/polsha-1843136227.html

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, варшава, ярослав качиньский, дональд туск, рафал тшасковски, право и справедливость