https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html

Эрдоган начал век Турции. К чему готовиться России и Западу

Эрдоган начал век Турции. К чему готовиться России и Западу - РИА Новости, 29.05.2023

Эрдоган начал век Турции. К чему готовиться России и Западу

Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур и переизбрался на третий президентский срок. О том, как это повлияет на ситуацию в стране и мире, — в материале РИА... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T15:37

2023-05-29T15:37

2023-05-29T15:55

в мире

турция

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нато

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур и переизбрался на третий президентский срок. О том, как это повлияет на ситуацию в стране и мире, — в материале РИА Новости.Исторические результатыОфициально итоги подведут 1 июня. Но уже ясно: Эрдоган сохранил власть. У него 52 процента, у кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу — 48. Разрыв — более двух миллионов голосов.В Турции завершившиеся выборы называют историческими. До этого президентский пост трижды подряд занимали лишь первые три главы государства. А у Эрдогана еще было два срока в качестве премьер-министра.Он сразу заявил о победе."Главное, чтобы наша страна не отступала от своих целей, а народ заботился о том, чтобы оставаться единым. Это самый большой посыл сегодняшних выборов", — подчеркнул турецкий лидер.Победители и проигравшие"Мы не единственные, кто победил: Турция победила. <…> Наша демократия победила", — позже сказал он с балкона президентского дворца.И указал на тех, кто потерпел поражение: "Все ловушки, расставленные перед нами за последние десять лет, грязные игры, кинжалы, вонзенные в спину, — все было для того, чтобы предотвратить этот день. Разве немецкие, французские, британские журналы не подбрасывали обложки, чтобы уничтожить Эрдогана? Они проиграли". Запад всячески поддерживал Кылычдароглу, но это ему не помогло."Да начнется век Турции!" — провозгласил глава государства в Twitter.Первыми его поздравили лидеры Пакистана, Венгрии и Катара. Потом — Владимир Путин, Риши Сунак, Эммануэль Макрон, Джо Байден и даже бывший геополитический соперник — глава Египта Абдель Фатаха ас-Сиси.В штаб-квартире Народно-республиканской партии (НРП) в Анкаре Кылычдароглу пытался утешить сторонников."На этих выборах ясно проявилась воля народа сменить авторитарное правительство, несмотря на все давление. Мы пережили самый несправедливый избирательный процесс за последние годы", — заявил он, не уточнив, в чем заключается несправедливость."Несмотря на атмосферу страха, я хотел бы поблагодарить всех лидеров нашего альянса и наших граждан. <…> Мы и впредь будем первыми в этой борьбе, пока к нам не придет настоящая демократия. Моя самая большая печаль — беда, ожидающая эту страну", — добавил оппозиционер.Эрдоган заранее парировал обвинения в недемократичности в недавнем интервью CNN: "Как может тот, кто идет на второй тур выборов, вместо того, чтобы завершить их в первом, быть диктатором?"В рядах оппозиции шесть мэров крупнейших городов, но кампания Кылычдароглу зашла в тупик в провинции. Действующий президент, несмотря на серьезные экономические трудности, вызывает у электората больше доверия, так как по крайней мере выполняет обещания по социальной поддержке. А его противники выступают за привлечение зарубежных структур вроде Международного валютного фонда, у которого в стране не самая лучшая репутация.Запад нервничаетТурция находится на перекрестке Европы и Азии, играет важную роль в НАТО, поэтому состоявшиеся выборы так важны для всего мира, напоминает обозреватель The Guardian. "Эрдоган превратил свою страну в крупного геополитического игрока", — пишет он.Избранный президент может вести Турцию к дальнейшему сближению с Россией, пока "Запад застрял между страхом и надеждой".Первым испытанием станет саммит НАТО в Вильнюсе, где Эрдогана, как ожидается, попросят снять вето на присоединение к альянсу Швеции. Официальные лица делают вид, что это отдельный вопрос, но большинство усматривает тут связь с запретом Вашингтона на продажу истребителей Анкаре. Байден будто бы готов разморозить поставки F-16, но ему надо получить одобрение от лидеров комитетов по иностранным делам палаты представителей и сената. Там как раз указывают на вето. "Нас заверили, что после выборов — независимо от победителя — Швеция вступит в НАТО", — отметил член комитета палаты представителей Майкл Маккол.Но это не положит конец сближению Анкары с Москвой. В ходе предвыборной кампании Эрдоган подчеркивал, что у Турции и России особые отношения, рассказывал об общении с Путиным, выражал готовность выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. В апреле в Турции запустили атомную электростанцию, построенную с помощью "Росатома". Все это, заключает британский аналитик, — веские причины для беспокойства на Западе.Старый "друг"Доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков указал, что личный рейтинг Эрдогана достаточно стабилен, а второй тур — результат сложной внутриполитической ситуации."Нынешняя кампания была удивительной во многих отношениях. То, за что Эрдогана прежде любили, в этот раз не работало. В частности, страна проходит через глубокий экономический кризис, ответственность за который часто возлагают именно на президента. Недавнее землетрясение унесло свыше 50 тысяч жизней. Из-за этого, с точки зрения социологов, Эрдоган впервые принял участие в выборах не в статусе фаворита", — объяснил Шлыков на круглом столе в РИА Новости.Однако правящая Партия справедливости и развития уже не так популярна. На местных выборах в 2024-м вновь развернется серьезная борьба, уверен эксперт.По словам научного сотрудника отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Алины Сбитневой, страны Запада поздравляют Эрдогана с победой как бы сквозь зубы, в то время как государства Ближнего Востока и постсоветского пространства "ликуют". Это отражает ориентацию Анкары на Восток."Турцию еще попытаются поднять против действующего президента, но в целом оппозиция признала поражение. Для России ситуация складывается наилучшим образом, однако Анкара продолжит действовать исключительно в собственных интересах", — уточнила Сбитнева.В частности, это означает, что все проблемы в российско-турецких отношениях сохранятся, но новых не возникнет. По мнению научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Амура Гаджиева, Москву это устраивает. "Анкара почти единственный мировой игрок, способный поддерживать диалог как с Москвой, так и с Киевом", — подчеркнул эксперт.Участники круглого стола считают, что у России и Турции по многим направлениям расходятся интересы, но каждая из сторон знает о красных линиях друг друга и не собирается их пересекать. Таким образом, Москва и Анкара сохранят приверженность предсказуемой политике.

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в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, джо байден, нато, f-16, президентские выборы в турции