https://ria.ru/20230529/pogoda-1874737260.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 29.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T07:55
2023-05-29T07:55
2023-05-29T08:00
москва
александр синенков
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем в Москве и области переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе будет плюс 20 - плюс 22 градуса, по области - от плюс 18 до плюс 23. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков. По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 751 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20230528/pogoda-1874656484.html
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москва, александр синенков, общество
Москва, Александр Синенков, Общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: в Москве в понедельник ожидается переменная облачность и до 22 градусов
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве и области переменную облачность, без осадков, максимальная температура в мегаполисе будет плюс 20 - плюс 22 градуса, по области - от плюс 18 до плюс 23. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду", - рассказал Синенков.
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
По словам синоптика, атмосферное давление существенно не изменится и составит 751 миллиметр ртутного столба.