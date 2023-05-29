https://ria.ru/20230529/podkup-1874871107.html

В Новокузнецке депутата горсовета обвинили в коммерческом подкупе

В Новокузнецке депутата горсовета обвинили в коммерческом подкупе - РИА Новости, 29.05.2023

В Новокузнецке депутата горсовета обвинили в коммерческом подкупе

Уголовное дело о коммерческом подкупе и получении сведений, являющихся коммерческой тайной, завели на депутата Новокузнецкого городского совета, сообщает... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:05

2023-05-29T16:05

2023-05-29T16:05

происшествия

кемеровская область

россия

новокузнецк

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

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КЕМЕРОВО, 29 мая – РИА Новости. Уголовное дело о коммерческом подкупе и получении сведений, являющихся коммерческой тайной, завели на депутата Новокузнецкого городского совета, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего депутата Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну), п. "б" ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за заведомо незаконные действия)", – говорится в сообщении. По версии следствия, в августе 2022 года подозреваемый передал денежное вознаграждение за сведения, составляющие коммерческую тайну организации. Уточняется, что преступная деятельность депутата выявлена сотрудниками УФСБ по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы. "Следователями безотлагательно проведен комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины лица особого правого статуса. По уголовному делу проведены обыски в жилище и служебном кабинете фигуранта, изъята необходимая следствию документация, техника. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – уточняется в релизе. Как уточнил РИА Новости осведомленный источник, речь идет о депутате Владимире Глухове. Как следует из информации, размещенной на сайте Новокузнецкого горсовета, депутат представляет фракцию "Единая Россия". Также Глухов – генеральный директор компании "Альтаир-НК", являющейся генеральным подрядчиком по ремонту ледовой Арены Кузнецких металлургов. По информации источника, дело связано с ремонтом этого объекта.

https://ria.ru/20230529/wildberries-1874854503.html

https://realty.ria.ru/20230526/prigovory-1874293081.html

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происшествия, кемеровская область, россия, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф), единая россия