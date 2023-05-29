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В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы - РИА Новости, 29.05.2023
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17:50 29.05.2023 (обновлено: 19:29 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/piket-1874896450.html
В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы
В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы - РИА Новости, 29.05.2023
В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы
Оппозиционная партия "Возрождение" провела пикет у здания парламента в Кишиневе против упразднения Дня Победы, сообщил один из представителей политформирования... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:50
2023-05-29T19:29
в мире
молдавия
день победы
кишинев
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КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Оппозиционная партия "Возрождение" провела пикет у здания парламента в Кишиневе против упразднения Дня Победы, сообщил один из представителей политформирования Юрий Витнянский в Telegram-канале.&quot;Партия &quot;Возрождение&quot; продолжает серию одиночных пикетов. Участники акции у парламента выступают против отмены Дня Победы и введения Дня примирения. Наша команда не намерена примиряться с фашизмом, нацизмом, геноцидом и холокостом. Наши деды и прадеды победили в той страшной войне! Мы не позволим забыть их подвиг, не позволим подменить понятия и растоптать память о героизме советских солдат!&quot; — отметил активист.Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "9 мая — День Победы", "Победа одна на всех", "Мы не позволим вам забыть", "Назло вам будем помнить"."Праздник День Победы передается в Молдове из поколения в поколение в каждой семье. Это традиция и дань уважения каждому, кто воевал за мир и свободу. Каждая молдавская семья в те годы отправила на фронт отца, мужа, брата, сына", — подчеркнул Витнянский.По его словам, подобные акции прошли не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах страны.Правящая партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Перед заседаниями законодательного собрания 25 и 26 мая проходили митинги против этой инициативы, организованные разными политическими и общественными силами.Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20230529/rada-1874872948.html
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870603221.html
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в мире, молдавия, день победы, кишинев
В мире, Молдавия, День Победы, Кишинев
В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы

Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела пикет против упразднения Дня Победы

© Фото : Юрий Витнянский/TelegramАкция у парламента Молдавии против отмены Дня Победы
Акция у парламента Молдавии против отмены Дня Победы - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Юрий Витнянский/Telegram
Акция у парламента Молдавии против отмены Дня Победы
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Оппозиционная партия "Возрождение" провела пикет у здания парламента в Кишиневе против упразднения Дня Победы, сообщил один из представителей политформирования Юрий Витнянский в Telegram-канале.
«

"Партия "Возрождение" продолжает серию одиночных пикетов. Участники акции у парламента выступают против отмены Дня Победы и введения Дня примирения. Наша команда не намерена примиряться с фашизмом, нацизмом, геноцидом и холокостом. Наши деды и прадеды победили в той страшной войне! Мы не позволим забыть их подвиг, не позволим подменить понятия и растоптать память о героизме советских солдат!" — отметил активист.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "9 мая — День Победы", "Победа одна на всех", "Мы не позволим вам забыть", "Назло вам будем помнить".
"Праздник День Победы передается в Молдове из поколения в поколение в каждой семье. Это традиция и дань уважения каждому, кто воевал за мир и свободу. Каждая молдавская семья в те годы отправила на фронт отца, мужа, брата, сына", — подчеркнул Витнянский.
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По его словам, подобные акции прошли не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах страны.
Правящая партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Перед заседаниями законодательного собрания 25 и 26 мая проходили митинги против этой инициативы, организованные разными политическими и общественными силами.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
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