https://ria.ru/20230529/piket-1874896450.html
В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы
В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы - РИА Новости, 29.05.2023
В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы
Оппозиционная партия "Возрождение" провела пикет у здания парламента в Кишиневе против упразднения Дня Победы, сообщил один из представителей политформирования... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:50
2023-05-29T17:50
2023-05-29T19:29
в мире
молдавия
день победы
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874895886_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0d8a5c1b2be0bb652c2265331eafa11d.jpg
КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Оппозиционная партия "Возрождение" провела пикет у здания парламента в Кишиневе против упразднения Дня Победы, сообщил один из представителей политформирования Юрий Витнянский в Telegram-канале."Партия "Возрождение" продолжает серию одиночных пикетов. Участники акции у парламента выступают против отмены Дня Победы и введения Дня примирения. Наша команда не намерена примиряться с фашизмом, нацизмом, геноцидом и холокостом. Наши деды и прадеды победили в той страшной войне! Мы не позволим забыть их подвиг, не позволим подменить понятия и растоптать память о героизме советских солдат!" — отметил активист.Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "9 мая — День Победы", "Победа одна на всех", "Мы не позволим вам забыть", "Назло вам будем помнить"."Праздник День Победы передается в Молдове из поколения в поколение в каждой семье. Это традиция и дань уважения каждому, кто воевал за мир и свободу. Каждая молдавская семья в те годы отправила на фронт отца, мужа, брата, сына", — подчеркнул Витнянский.По его словам, подобные акции прошли не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах страны.Правящая партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Перед заседаниями законодательного собрания 25 и 26 мая проходили митинги против этой инициативы, организованные разными политическими и общественными силами.Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20230529/rada-1874872948.html
https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870603221.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874895886_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_85575989d9aee338e739fe9e44010504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, день победы, кишинев
В мире, Молдавия, День Победы, Кишинев
В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" провела пикет против упразднения Дня Победы
КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости.
Оппозиционная партия "Возрождение" провела пикет у здания парламента в Кишиневе против упразднения Дня Победы, сообщил один из представителей политформирования Юрий Витнянский в Telegram-канале
.
«
"Партия "Возрождение" продолжает серию одиночных пикетов. Участники акции у парламента выступают против отмены Дня Победы и введения Дня примирения. Наша команда не намерена примиряться с фашизмом, нацизмом, геноцидом и холокостом. Наши деды и прадеды победили в той страшной войне! Мы не позволим забыть их подвиг, не позволим подменить понятия и растоптать память о героизме советских солдат!" — отметил активист.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "9 мая — День Победы", "Победа одна на всех", "Мы не позволим вам забыть", "Назло вам будем помнить".
"Праздник День Победы передается в Молдове из поколения в поколение в каждой семье. Это традиция и дань уважения каждому, кто воевал за мир и свободу. Каждая молдавская семья в те годы отправила на фронт отца, мужа, брата, сына", — подчеркнул Витнянский.
Рада поддержала решение Зеленского отмечать 8 мая День победы над нацизмом
По его словам, подобные акции прошли не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах страны.
Правящая партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Перед заседаниями законодательного собрания 25 и 26 мая проходили митинги против этой инициативы, организованные разными политическими и общественными силами.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.
В Молдавии заявили, что чтут День Победы