https://ria.ru/20230529/piket-1874896450.html

В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы

В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы - РИА Новости, 29.05.2023

В Молдавии провели пикет против упразднения Дня Победы

Оппозиционная партия "Возрождение" провела пикет у здания парламента в Кишиневе против упразднения Дня Победы, сообщил один из представителей политформирования... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:50

2023-05-29T17:50

2023-05-29T19:29

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молдавия

день победы

кишинев

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КИШИНЕВ, 29 мая — РИА Новости. Оппозиционная партия "Возрождение" провела пикет у здания парламента в Кишиневе против упразднения Дня Победы, сообщил один из представителей политформирования Юрий Витнянский в Telegram-канале."Партия "Возрождение" продолжает серию одиночных пикетов. Участники акции у парламента выступают против отмены Дня Победы и введения Дня примирения. Наша команда не намерена примиряться с фашизмом, нацизмом, геноцидом и холокостом. Наши деды и прадеды победили в той страшной войне! Мы не позволим забыть их подвиг, не позволим подменить понятия и растоптать память о героизме советских солдат!" — отметил активист.Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "9 мая — День Победы", "Победа одна на всех", "Мы не позволим вам забыть", "Назло вам будем помнить"."Праздник День Победы передается в Молдове из поколения в поколение в каждой семье. Это традиция и дань уважения каждому, кто воевал за мир и свободу. Каждая молдавская семья в те годы отправила на фронт отца, мужа, брата, сына", — подчеркнул Витнянский.По его словам, подобные акции прошли не только в Кишиневе, но и в других населенных пунктах страны.Правящая партия "Действие и солидарность" зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая. Перед заседаниями законодательного собрания 25 и 26 мая проходили митинги против этой инициативы, организованные разными политическими и общественными силами.Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20230529/rada-1874872948.html

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870603221.html

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в мире, молдавия, день победы, кишинев