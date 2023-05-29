https://ria.ru/20230529/pereizbranie-1874724102.html

НАТО и ЕС поздравили Эрдогана с победой на выборах

НАТО и ЕС поздравили Эрдогана с победой на выборах - РИА Новости, 29.05.2023

НАТО и ЕС поздравили Эрдогана с победой на выборах

ЕС и НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок, выразив надежду на плодотворное сотрудничество с турецким... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T01:42

2023-05-29T01:42

2023-05-29T01:42

турция

вильнюс

швеция

реджеп тайип эрдоган

жозеп боррель

йенс столтенберг

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. ЕС и НАТО поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок, выразив надежду на плодотворное сотрудничество с турецким руководством. "ЕС готов сотрудничать с Турцией, чтобы двигаться к конструктивным отношениям для нашего общего процветания и стабильности на основе обязательств в области прав человека, верховенства права, международного права, региональной стабильности, в интересах наших граждан", - говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля. Боррель отметил, что ЕС "стратегически заинтересован" во "взаимовыгодных отношениях" с Турцией, в том числе для обеспечения стабильности в Восточном Средиземноморье. Однако глава дипломатии ЕС не упомянул в своих поздравлениях о статусе Турции как кандидата на членство в ЕС. Переговоры по присоединению Турции к ЕС с 2005 года стоят на месте. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду как можно скорее приступить к совместной работе с Турцией, в том числе к подготовке саммита альянса в июле в Вильнюсе. Турция пока отказывается ратифицировать вступление Швеции в НАТО. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе. Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом вечером в воскресенье заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

https://ria.ru/20230529/erdogan-1874719944.html

турция

вильнюс

швеция

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турция, вильнюс, швеция, реджеп тайип эрдоган, жозеп боррель, йенс столтенберг, евросоюз, нато, в мире