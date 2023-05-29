https://ria.ru/20230529/peregovory-1874855497.html
Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении
Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении - РИА Новости, 29.05.2023
Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении Альфредом Мутуа в Найроби. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:19
2023-05-29T15:19
2023-05-29T15:19
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НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении Альфредом Мутуа в Найроби. Встреча проходит в формате рабочего обеда в ресторане "Mandhari" отеля "Nairobi Serena". "У вас была очень хорошая встреча с президентом (Кении - ред.)", - отметил Мутуа. "Да, мне понравилось, мы смогли обсудить много ключевых тем", - согласился глава российского дипведомства. После этого встреча продолжилась без прессы. Лавров находится с официальным визитом в Кении. Последний раз министр посещал эту страну 13 лет назад, в 2010 году. Ранее в понедельник он встретился со спикером Национальной Ассамблеи Кении Мозесом Ветангулой и президентом страны Уильямом Руто.
https://ria.ru/20230529/udobreniya-1874829926.html
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кения, россия, найроби (город), сергей лавров
Кения, Россия, Найроби (город), Сергей Лавров
Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении
Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении Альфредом Мутуа
НАЙРОБИ, 29 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Кении Альфредом Мутуа в Найроби.
Встреча проходит в формате рабочего обеда в ресторане "Mandhari" отеля "Nairobi Serena".
"У вас была очень хорошая встреча с президентом (Кении - ред.)", - отметил Мутуа.
"Да, мне понравилось, мы смогли обсудить много ключевых тем", - согласился глава российского дипведомства.
После этого встреча продолжилась без прессы.
Лавров находится с официальным визитом в Кении. Последний раз министр посещал эту страну 13 лет назад, в 2010 году. Ранее в понедельник он встретился со спикером Национальной Ассамблеи Кении Мозесом Ветангулой и президентом страны Уильямом Руто.
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