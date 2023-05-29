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Мельниченко рассказал об оснащении планетария в Пензе в условиях санкций - РИА Новости, 29.05.2023
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Пензенская область
Пензенская область
 
20:37 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/penza-1874926488.html
Мельниченко рассказал об оснащении планетария в Пензе в условиях санкций
Мельниченко рассказал об оснащении планетария в Пензе в условиях санкций - РИА Новости, 29.05.2023
Мельниченко рассказал об оснащении планетария в Пензе в условиях санкций
Пензенский планетарий, который откроется в этом году после реконструкции, несмотря на санкции удалось оснастить современным дорогостоящим оборудованием из... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:37
2023-05-29T20:37
пензенская область
пенза
олег мельниченко
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ПЕНЗА, 29 мая - РИА Новости. Пензенский планетарий, который откроется в этом году после реконструкции, несмотря на санкции удалось оснастить современным дорогостоящим оборудованием из Германии и США, сообщил губернатор Олег Мельниченко. По его словам, оборудование для реконструируемого планетария приобрели в ФРГ и США в 2021 году, но с началом специальной военной операции недружественные страны ввели против России многочисленные санкции, из-за чего экран звёздного неба и другая аппаратура могли не дойти до Пензы. "Перед нами стояла задача всё оборудование, к тому моменту заказанное и оплаченное, "добыть" с территорий недружественных нам на сегодняшний день государств. Прежде всего, экран производства американской компании, без которого планетарий не смог бы выполнять свою основную функцию. Что касается Германии, то фактически в декабре 2022 года немецкая сторона готова была нам оборудование передать. Оно благополучно было доставлено на белорусско-польскую границу, но поляки отказались пропускать технику на территорию нашей страны", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. Глава региона отметил, что после этого груз пришлось доставлять через Прибалтику. Он добавил, что еще более сложной задачей стала доставка купола для звёздного зала пензенского планетария из США - экран удалось вывезти в Россию только с четвертой попытки. "Мы это делали в ситуации полного информационного молчания. Я категорически запрещал где-либо про это рассказывать, потому что любая утечка информации привела бы к осложнению доставки оборудования на территорию Пензы и практически закрыла бы нам возможность до конца довести работу по реконструкции планетария", - рассказал Мельниченко, отметив, что в конечном счете "операция" благополучно завершилась. Губернатор добавил, что после благоустройства прилегающую площадь с новым фонтаном планируется сдать в эксплуатацию к открытию модернизированной обсерватории, которая намечена на 1 сентября. Здание народной обсерватории было построено в 1928 году. В годы Великой Отечественной войны в этом здании расположилась пензенская гидрометеослужба. Первый прибор для планетария был установлен в 1954 году. В 1987 году здание включили в перечень памятников истории и культуры регионального значения, в планетарии проводились экскурсии до момента приостановки работы. Деревянное строение находилось в аварийном состоянии, в целях безопасности с ноября 2010 года оно не эксплуатировалось. В 2021 году реконструкция возобновилась. Мельниченко в интервью РИА Новости заявлял, что на реставрацию планетария выделяется 350 миллионов рублей. В областном комитете по охране памятников истории и культуры пояснили РИА Новости, что деревянное здание планетария, которое в рамках реконструкции было демонтировано и восстанавливается в том же виде, сохранит статус объекта культурного наследия.
https://ria.ru/20230412/meditsina-1864904034.html
https://ria.ru/20230518/byust-1872704867.html
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пенза, олег мельниченко
Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко
Мельниченко рассказал об оснащении планетария в Пензе в условиях санкций

Губернатор Мельниченко рассказал об оснащении планетария в Пензе в условиях санкций

© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 29 мая - РИА Новости. Пензенский планетарий, который откроется в этом году после реконструкции, несмотря на санкции удалось оснастить современным дорогостоящим оборудованием из Германии и США, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
По его словам, оборудование для реконструируемого планетария приобрели в ФРГ и США в 2021 году, но с началом специальной военной операции недружественные страны ввели против России многочисленные санкции, из-за чего экран звёздного неба и другая аппаратура могли не дойти до Пензы.
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"Перед нами стояла задача всё оборудование, к тому моменту заказанное и оплаченное, "добыть" с территорий недружественных нам на сегодняшний день государств. Прежде всего, экран производства американской компании, без которого планетарий не смог бы выполнять свою основную функцию. Что касается Германии, то фактически в декабре 2022 года немецкая сторона готова была нам оборудование передать. Оно благополучно было доставлено на белорусско-польскую границу, но поляки отказались пропускать технику на территорию нашей страны", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства региона. Глава региона отметил, что после этого груз пришлось доставлять через Прибалтику.
Он добавил, что еще более сложной задачей стала доставка купола для звёздного зала пензенского планетария из США - экран удалось вывезти в Россию только с четвертой попытки. "Мы это делали в ситуации полного информационного молчания. Я категорически запрещал где-либо про это рассказывать, потому что любая утечка информации привела бы к осложнению доставки оборудования на территорию Пензы и практически закрыла бы нам возможность до конца довести работу по реконструкции планетария", - рассказал Мельниченко, отметив, что в конечном счете "операция" благополучно завершилась.
Губернатор добавил, что после благоустройства прилегающую площадь с новым фонтаном планируется сдать в эксплуатацию к открытию модернизированной обсерватории, которая намечена на 1 сентября.
Здание народной обсерватории было построено в 1928 году. В годы Великой Отечественной войны в этом здании расположилась пензенская гидрометеослужба. Первый прибор для планетария был установлен в 1954 году. В 1987 году здание включили в перечень памятников истории и культуры регионального значения, в планетарии проводились экскурсии до момента приостановки работы. Деревянное строение находилось в аварийном состоянии, в целях безопасности с ноября 2010 года оно не эксплуатировалось. В 2021 году реконструкция возобновилась. Мельниченко в интервью РИА Новости заявлял, что на реставрацию планетария выделяется 350 миллионов рублей. В областном комитете по охране памятников истории и культуры пояснили РИА Новости, что деревянное здание планетария, которое в рамках реконструкции было демонтировано и восстанавливается в том же виде, сохранит статус объекта культурного наследия.
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Пензенская областьПензаОлег Мельниченко
 
 
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