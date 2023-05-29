https://ria.ru/20230529/otnosheniya-1874938538.html

Турция и Египет договорились повысить уровень дипломатических отношений

Турция и Египет договорились повысить уровень дипломатических отношений - РИА Новости, 29.05.2023

Турция и Египет договорились повысить уровень дипломатических отношений

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипломатических отношений между странами,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T22:29

2023-05-29T22:29

2023-05-29T22:59

в мире

турция

египет

каир (город)

абдель фаттах ас-сиси

реджеп тайип эрдоган

самех шукри

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КАИР, 29 мая — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипломатических отношений между странами, говорится в заявлении официального представителя канцелярии египетского лидера Ахмеда Фахми.Сообщается, что ас-Сиси провел телефонный разговор с Эрдоганом и поздравил его с переизбранием на пост главы государства."Они договорились об укреплении отношений и сотрудничества между двумя сторонами, <...> два президента решили немедленно начать повышение дипломатических отношений между государствами и обмен послами", — сообщили в канцелярии президента Египта.В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой. Так, в конце февраля глава МИД Египта Самех Шукри посетил зону землетрясений в Турции, а ас-Сиси выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. После этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Каир с первым визитом турецкого высокопоставленного лица в Египет после десятилетнего перерыва. В апреле Шукри снова совершил поездку в Турцию. Первая в истории встреча ас-Сиси с Эрдоганом состоялась на открытии чемпионата мира-2022 по футболу в Дохе.Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе того же года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского.

https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html

https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html

турция

египет

каир (город)

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в мире, турция, египет, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, самех шукри