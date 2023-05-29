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Турция и Египет договорились повысить уровень дипломатических отношений - РИА Новости, 29.05.2023
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22:29 29.05.2023 (обновлено: 22:59 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/otnosheniya-1874938538.html
Турция и Египет договорились повысить уровень дипломатических отношений
Турция и Египет договорились повысить уровень дипломатических отношений - РИА Новости, 29.05.2023
Турция и Египет договорились повысить уровень дипломатических отношений
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипломатических отношений между странами,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T22:29
2023-05-29T22:59
в мире
турция
египет
каир (город)
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
самех шукри
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КАИР, 29 мая — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипломатических отношений между странами, говорится в заявлении официального представителя канцелярии египетского лидера Ахмеда Фахми.Сообщается, что ас-Сиси провел телефонный разговор с Эрдоганом и поздравил его с переизбранием на пост главы государства."Они договорились об укреплении отношений и сотрудничества между двумя сторонами, &lt;...&gt; два президента решили немедленно начать повышение дипломатических отношений между государствами и обмен послами", — сообщили в канцелярии президента Египта.В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой. Так, в конце февраля глава МИД Египта Самех Шукри посетил зону землетрясений в Турции, а ас-Сиси выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой. После этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Каир с первым визитом турецкого высокопоставленного лица в Египет после десятилетнего перерыва. В апреле Шукри снова совершил поездку в Турцию. Первая в истории встреча ас-Сиси с Эрдоганом состоялась на открытии чемпионата мира-2022 по футболу в Дохе.Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе того же года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского.
https://ria.ru/20230529/politika-1874821630.html
https://ria.ru/20230528/erdogan-1874700046.html
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в мире, турция, египет, каир (город), абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, самех шукри
В мире, Турция, Египет, Каир (город), Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, Самех Шукри
Турция и Египет договорились повысить уровень дипломатических отношений

Президенты Египта и Турции ас-Сиси и Эрдоган договорились повысить уровень дипотношений

© Depositphotos.com / Pavel DanilyukРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Depositphotos.com / Pavel Danilyuk
Рукопожатие. Архивное фото
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КАИР, 29 мая — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипломатических отношений между странами, говорится в заявлении официального представителя канцелярии египетского лидера Ахмеда Фахми.
Сообщается, что ас-Сиси провел телефонный разговор с Эрдоганом и поздравил его с переизбранием на пост главы государства.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и супруга президента Турции Эмине Эрдоган на площади у Президентского дворца в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Эрдоган начал век Турции. К чему готовиться России и Западу
Вчера, 15:37
"Они договорились об укреплении отношений и сотрудничества между двумя сторонами, <...> два президента решили немедленно начать повышение дипломатических отношений между государствами и обмен послами", — сообщили в канцелярии президента Египта.
В последнее время наблюдается потепление в отношениях между Каиром и Анкарой. Так, в конце февраля глава МИД Египта Самех Шукри посетил зону землетрясений в Турции, а ас-Сиси выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с катастрофой.
После этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Каир с первым визитом турецкого высокопоставленного лица в Египет после десятилетнего перерыва. В апреле Шукри снова совершил поездку в Турцию. Первая в истории встреча ас-Сиси с Эрдоганом состоялась на открытии чемпионата мира-2022 по футболу в Дохе.
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе того же года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского.
Реджеп Тайип Эрдоган выступает перед сторонниками на площади у Президентского дворца в Анкаре. 28 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Эрдоган изменил Турцию. И сохранил власть
28 мая, 21:04
 
В миреТурцияЕгипетКаир (город)Абдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип ЭрдоганСамех Шукри
 
 
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