https://ria.ru/20230529/otdykh-1874881348.html

Эксперты назвали самые популярные регионы России для активного отдыха

Эксперты назвали самые популярные регионы России для активного отдыха - РИА Новости, 29.05.2023

Эксперты назвали самые популярные регионы России для активного отдыха

Спрос на активный отдых в России продолжает расти второй год, в текущем году он увеличился еще на 10-30 процентов по сравнению с предыдущим, в топе поездки на... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T17:07

2023-05-29T17:07

2023-05-29T17:07

туризм

новости - туризм

россия

камчатка

северный кавказ

российский союз туриндустрии (рст)

отдых в россии

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856363467_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_2e4a877076de75728d2896ede2b1fd47.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спрос на активный отдых в России продолжает расти второй год, в текущем году он увеличился еще на 10-30 процентов по сравнению с предыдущим, в топе поездки на Северный Кавказ, в Алтай, Карелию, Камчатку и Адыгею, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ссылаясь на информацию главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, там сообщили, что сфера приключенческого туризма в последние годы развивается очень активно. В 2022 году многие туроператоры, агенты и агрегаторы показали высокие показатели роста выручки год к году, от 30 процентов до 150 процентов. В РСТ отметили, что, например, в Дагестане рост турпотока в 2022 году составил 44 процента, на Камчатке – около 20 процентов, в Республике Алтай – 14 процентов. "В 2023 году также наблюдается рост интереса к активному и приключенческому туризму, но он ниже, чем в 2022 году – на уровне 10-30 процентов. Одной из причин может быть повышение стоимости авиабилетов в ряд регионов", – сообщили в союзе. "Причины роста – не только недавняя пандемия, отложенный спрос и закрытие границ, но также новые тренды в потребительских предпочтениях: интерес к путешествиям по России, желание лучше узнать свою страну, запрос на новые впечатления и посещение красивых природных локаций, смена обстановки, отключение от привычной жизни и рутины. Кроме того, в предыдущие годы государство ощутимо поддержало внутренний туризм кешбэком. В 2022 году также была реализована программа "Больше, чем путешествия", – цитируют в РСТ Мамонтова. "Среди сдерживающих факторов развития активного и приключенческого туризма – отсутствие на многих интересных природных территориях инфраструктуры, прежде всего, средств размещения должного уровня", – заключили в РСТ.По данным отраслевого союза, самые популярные регионы России для организованного отдыха в приключенческом формате в этом сезоне – Северный Кавказ, прежде всего, Дагестан. А также Алтай, Карелия, Камчатка и Адыгея. Для самостоятельного туризма популярностью пользуется Краснодарский край (Сочи), Карачаево-Черкесия (Архыз), Приэльбрусье.

https://ria.ru/20230528/spros-1874638785.html

россия

камчатка

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, камчатка, северный кавказ, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, туризм