https://ria.ru/20230529/otdykh-1874881348.html
Эксперты назвали самые популярные регионы России для активного отдыха
Эксперты назвали самые популярные регионы России для активного отдыха - РИА Новости, 29.05.2023
Эксперты назвали самые популярные регионы России для активного отдыха
Спрос на активный отдых в России продолжает расти второй год, в текущем году он увеличился еще на 10-30 процентов по сравнению с предыдущим, в топе поездки на... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T17:07
2023-05-29T17:07
2023-05-29T17:07
туризм
новости - туризм
россия
камчатка
северный кавказ
российский союз туриндустрии (рст)
отдых в россии
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856363467_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_2e4a877076de75728d2896ede2b1fd47.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спрос на активный отдых в России продолжает расти второй год, в текущем году он увеличился еще на 10-30 процентов по сравнению с предыдущим, в топе поездки на Северный Кавказ, в Алтай, Карелию, Камчатку и Адыгею, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ссылаясь на информацию главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, там сообщили, что сфера приключенческого туризма в последние годы развивается очень активно. В 2022 году многие туроператоры, агенты и агрегаторы показали высокие показатели роста выручки год к году, от 30 процентов до 150 процентов. В РСТ отметили, что, например, в Дагестане рост турпотока в 2022 году составил 44 процента, на Камчатке – около 20 процентов, в Республике Алтай – 14 процентов. "В 2023 году также наблюдается рост интереса к активному и приключенческому туризму, но он ниже, чем в 2022 году – на уровне 10-30 процентов. Одной из причин может быть повышение стоимости авиабилетов в ряд регионов", – сообщили в союзе. "Причины роста – не только недавняя пандемия, отложенный спрос и закрытие границ, но также новые тренды в потребительских предпочтениях: интерес к путешествиям по России, желание лучше узнать свою страну, запрос на новые впечатления и посещение красивых природных локаций, смена обстановки, отключение от привычной жизни и рутины. Кроме того, в предыдущие годы государство ощутимо поддержало внутренний туризм кешбэком. В 2022 году также была реализована программа "Больше, чем путешествия", – цитируют в РСТ Мамонтова. "Среди сдерживающих факторов развития активного и приключенческого туризма – отсутствие на многих интересных природных территориях инфраструктуры, прежде всего, средств размещения должного уровня", – заключили в РСТ.По данным отраслевого союза, самые популярные регионы России для организованного отдыха в приключенческом формате в этом сезоне – Северный Кавказ, прежде всего, Дагестан. А также Алтай, Карелия, Камчатка и Адыгея. Для самостоятельного туризма популярностью пользуется Краснодарский край (Сочи), Карачаево-Черкесия (Архыз), Приэльбрусье.
https://ria.ru/20230528/spros-1874638785.html
россия
камчатка
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856363467_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6f10e1a34dd2cc0b096300e804028e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, камчатка, северный кавказ, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Камчатка, Северный Кавказ, Российский союз туриндустрии (РСТ), отдых в России, Туризм
Эксперты назвали самые популярные регионы России для активного отдыха
РСТ: самые популярные регионы России для активного отдыха – Дагестан, Алтай, Карелия
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спрос на активный отдых в России продолжает расти второй год, в текущем году он увеличился еще на 10-30 процентов по сравнению с предыдущим, в топе поездки на Северный Кавказ, в Алтай, Карелию, Камчатку и Адыгею, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ссылаясь на информацию главы комитета РСТ по приключенческому туризму Вадима Мамонтова, там сообщили, что сфера приключенческого туризма в последние годы развивается очень активно. В 2022 году многие туроператоры, агенты и агрегаторы показали высокие показатели роста выручки год к году, от 30 процентов до 150 процентов.
В РСТ отметили, что, например, в Дагестане рост турпотока в 2022 году составил 44 процента, на Камчатке – около 20 процентов, в Республике Алтай
– 14 процентов.
"В 2023 году также наблюдается рост интереса к активному и приключенческому туризму, но он ниже, чем в 2022 году – на уровне 10-30 процентов. Одной из причин может быть повышение стоимости авиабилетов в ряд регионов", – сообщили в союзе.
"Причины роста – не только недавняя пандемия, отложенный спрос и закрытие границ, но также новые тренды в потребительских предпочтениях: интерес к путешествиям по России, желание лучше узнать свою страну, запрос на новые впечатления и посещение красивых природных локаций, смена обстановки, отключение от привычной жизни и рутины. Кроме того, в предыдущие годы государство ощутимо поддержало внутренний туризм кешбэком. В 2022 году также была реализована программа "Больше, чем путешествия", – цитируют в РСТ Мамонтова.
"Среди сдерживающих факторов развития активного и приключенческого туризма – отсутствие на многих интересных природных территориях инфраструктуры, прежде всего, средств размещения должного уровня", – заключили в РСТ.
По данным отраслевого союза, самые популярные регионы России для организованного отдыха в приключенческом формате в этом сезоне – Северный Кавказ, прежде всего, Дагестан. А также Алтай, Карелия, Камчатка и Адыгея. Для самостоятельного туризма популярностью пользуется Краснодарский край
(Сочи
), Карачаево-Черкесия (Архыз
), Приэльбрусье
.
Спрос на туры по России упал почти на 20 процентов, показало исследование