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Из украинского плена освободили шесть военнослужащих из ЛНР - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:55 29.05.2023 (обновлено: 01:34 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/osvobozhdenie-1874721661.html
Из украинского плена освободили шесть военнослужащих из ЛНР
Из украинского плена освободили шесть военнослужащих из ЛНР - РИА Новости, 29.05.2023
Из украинского плена освободили шесть военнослужащих из ЛНР
Шесть бойцов из Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T00:55
2023-05-29T01:34
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Шесть бойцов из Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. "Шесть военнослужащих 2-го АК (Южной группировки войск – ред.) освобождены из украинского плена в результате обмена", - написала она в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230527/plen-1874595949.html
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в мире, луганская народная республика, виктория сердюкова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова
Из украинского плена освободили шесть военнослужащих из ЛНР

Омбудсмен ЛНР Сердюкова: шесть военных из республики освободили из украинского плена

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Шесть бойцов из Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
"Шесть военнослужащих 2-го АК (Южной группировки войск – ред.) освобождены из украинского плена в результате обмена", - написала она в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВиктория Сердюкова
 
 
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