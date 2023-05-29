Рейтинг@Mail.ru
СМИ: поддержка Украины обернется для Запада катастрофой - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 29.05.2023 (обновлено: 16:42 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/oruzhie-1874871841.html
СМИ: поддержка Украины обернется для Запада катастрофой
СМИ: поддержка Украины обернется для Запада катастрофой - РИА Новости, 29.05.2023
СМИ: поддержка Украины обернется для Запада катастрофой
После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие отправится на черный рынок и в будущем будет применяться против западных стран, пишет газета NRC со ссылкой на РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:07
2023-05-29T16:42
в мире
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
нидерланды
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие отправится на черный рынок и в будущем будет применяться против западных стран, пишет газета NRC со ссылкой на американского исследователя, пожелавшего остаться инкогнито.&quot;Западное оружие будет бродить. Вскоре оно появится у банд наркоторговцев в Нидерландах или во Франции&quot;, — говорится в публикации.После окончания боев на Украине, преступники воспользуются хаосом и большой доступностью оружия, включая и стрелковое, и тяжелое вооружение. Европе следует начать бить тревогу, резюмировалось в статье.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230527/krizis-1874508630.html
украина
киев
нидерланды
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нидерланды, европа
В мире, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Европа
СМИ: поддержка Украины обернется для Запада катастрофой

NRC: после окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие отправится на черный рынок и в будущем будет применяться против западных стран, пишет газета NRC со ссылкой на американского исследователя, пожелавшего остаться инкогнито.
«

"Западное оружие будет бродить. Вскоре оно появится у банд наркоторговцев в Нидерландах или во Франции", — говорится в публикации.

После окончания боев на Украине, преступники воспользуются хаосом и большой доступностью оружия, включая и стрелковое, и тяжелое вооружение. Европе следует начать бить тревогу, резюмировалось в статье.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Британский разведчик назвал истинную цель поставок F-16 Киеву
27 мая, 10:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНидерландыЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала