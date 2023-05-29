https://ria.ru/20230529/oruzhie-1874871841.html

СМИ: поддержка Украины обернется для Запада катастрофой

СМИ: поддержка Украины обернется для Запада катастрофой - РИА Новости, 29.05.2023

СМИ: поддержка Украины обернется для Запада катастрофой

После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие отправится на черный рынок и в будущем будет применяться против западных стран, пишет газета NRC со ссылкой на РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T16:07

2023-05-29T16:07

2023-05-29T16:42

в мире

украина

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

нидерланды

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие отправится на черный рынок и в будущем будет применяться против западных стран, пишет газета NRC со ссылкой на американского исследователя, пожелавшего остаться инкогнито."Западное оружие будет бродить. Вскоре оно появится у банд наркоторговцев в Нидерландах или во Франции", — говорится в публикации.После окончания боев на Украине, преступники воспользуются хаосом и большой доступностью оружия, включая и стрелковое, и тяжелое вооружение. Европе следует начать бить тревогу, резюмировалось в статье.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230527/krizis-1874508630.html

украина

киев

нидерланды

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нидерланды, европа