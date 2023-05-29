СМИ: поддержка Украины обернется для Запада катастрофой

NRC: после окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада
"Западное оружие будет бродить. Вскоре оно появится у банд наркоторговцев в Нидерландах или во Франции", — говорится в публикации.
"Западное оружие будет бродить. Вскоре оно появится у банд наркоторговцев в Нидерландах или во Франции", — говорится в публикации.
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