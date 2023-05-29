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В Госдуме пригрозили ответом на рост поставок дальнобойного оружия Украине - РИА Новости, 29.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/oruzhie-1874795719.html
В Госдуме пригрозили ответом на рост поставок дальнобойного оружия Украине
В Госдуме пригрозили ответом на рост поставок дальнобойного оружия Украине - РИА Новости, 29.05.2023
В Госдуме пригрозили ответом на рост поставок дальнобойного оружия Украине
Российская армия будет вынуждена пойти дальше, если западные страны продолжат поставлять Киеву оружие большой дальности, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:29
2023-05-29T12:29
специальная военная операция на украине
петр толстой
госдума рф
украина
россия
евросоюз
в мире
нато
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ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Российская армия будет вынуждена пойти дальше, если западные страны продолжат поставлять Киеву оружие большой дальности, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью телеканалу LCI. "Чем больше военной техники для дальнего боя, ракет дальнего боя Запад дает Украине, тем дальше российской армии придется идти, и она пойдет", - подчеркнул он. Толстой отдельно отметил, что российская армия будет идти до польской границы и что Украина должна обладать нейтральным статусом, не входить ни в НАТО, ни в ЕС. "Главное для нас – наша безопасность, безопасность нашего государства. Мы неоднократно предлагали и американцам, и НАТО провести переговоры о безопасности России. Это предложение отклонили. Так что теперь мы обеспечим безопасность России военными средствами", - сказал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873871211.html
https://ria.ru/20230518/oruzhie-1872783302.html
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петр толстой, госдума рф, украина, россия, евросоюз, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Петр Толстой, Госдума РФ, Украина, Россия, Евросоюз, В мире, НАТО
В Госдуме пригрозили ответом на рост поставок дальнобойного оружия Украине

Вице-спикер Толстой пригрозил ответом на рост поставок оружия большой дальности Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 мая - РИА Новости. Российская армия будет вынуждена пойти дальше, если западные страны продолжат поставлять Киеву оружие большой дальности, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью телеканалу LCI.
«
"Чем больше военной техники для дальнего боя, ракет дальнего боя Запад дает Украине, тем дальше российской армии придется идти, и она пойдет", - подчеркнул он.
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Толстой отдельно отметил, что российская армия будет идти до польской границы и что Украина должна обладать нейтральным статусом, не входить ни в НАТО, ни в ЕС.
«
"Главное для нас – наша безопасность, безопасность нашего государства. Мы неоднократно предлагали и американцам, и НАТО провести переговоры о безопасности России. Это предложение отклонили. Так что теперь мы обеспечим безопасность России военными средствами", - сказал он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Зампостпреда Китая при ООН раскритиковал постоянную поставку оружия Киеву
18 мая, 23:43
 
Специальная военная операция на УкраинеПетр ТолстойГосдума РФУкраинаРоссияЕвросоюзВ миреНАТО
 
 
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