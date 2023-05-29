https://ria.ru/20230529/optimizatsiya-1874928942.html

Жители МО стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации маршрутов

Жители МО стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации маршрутов - РИА Новости, 29.05.2023

Жители МО стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации маршрутов

Благодаря оптимизации маршрутов общественного транспорта в Московской области более миллиона местных жителей стали добираться до дома и работы быстрее... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T20:51

2023-05-29T20:51

2023-05-29T20:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Благодаря оптимизации маршрутов общественного транспорта в Московской области более миллиона местных жителей стали добираться до дома и работы быстрее. Обновление коснулось автопарка и остановок, а также организации выделенных полос. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что схемы движения изменились более чем на 60 маршрутах. Помимо этого в Подмосковье запустили более 40 сезонных автобусов и порядка 30 экспресс-автобусов до метро и железнодорожных станций."Также в летнем сезоне продолжится работа по обеспечению приоритета общественного транспорта на дорогах – будут организованы новые выделенные полосы, чтобы сократить время в пути", – отметила Кротова.В этом году в регионе также запустили дополнительный маршрут №26 в Воскресенске. Благодаря этому жители деревни Ратмирово и села Ачкасово стали быстрее добираться до города. В Пушкине на маршрут №509 вышли экспресс-автобусы от станции Пушкино до метро Медведково. Это позволило сэкономить время пути до 10 минут.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)