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Жители МО стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации маршрутов - РИА Новости, 29.05.2023
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Новости Подмосковья
 
20:51 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/optimizatsiya-1874928942.html
Жители МО стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации маршрутов
Жители МО стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации маршрутов - РИА Новости, 29.05.2023
Жители МО стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации маршрутов
Благодаря оптимизации маршрутов общественного транспорта в Московской области более миллиона местных жителей стали добираться до дома и работы быстрее... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T20:51
2023-05-29T20:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Благодаря оптимизации маршрутов общественного транспорта в Московской области более миллиона местных жителей стали добираться до дома и работы быстрее. Обновление коснулось автопарка и остановок, а также организации выделенных полос. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что схемы движения изменились более чем на 60 маршрутах. Помимо этого в Подмосковье запустили более 40 сезонных автобусов и порядка 30 экспресс-автобусов до метро и железнодорожных станций."Также в летнем сезоне продолжится работа по обеспечению приоритета общественного транспорта на дорогах – будут организованы новые выделенные полосы, чтобы сократить время в пути", – отметила Кротова.В этом году в регионе также запустили дополнительный маршрут №26 в Воскресенске. Благодаря этому жители деревни Ратмирово и села Ачкасово стали быстрее добираться до города. В Пушкине на маршрут №509 вышли экспресс-автобусы от станции Пушкино до метро Медведково. Это позволило сэкономить время пути до 10 минут.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жители МО стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации маршрутов

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПассажиры в автобусе
Пассажиры в автобусе - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Благодаря оптимизации маршрутов общественного транспорта в Московской области более миллиона местных жителей стали добираться до дома и работы быстрее. Обновление коснулось автопарка и остановок, а также организации выделенных полос. Об этом сообщил телеканал "360".
Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что схемы движения изменились более чем на 60 маршрутах. Помимо этого в Подмосковье запустили более 40 сезонных автобусов и порядка 30 экспресс-автобусов до метро и железнодорожных станций.
"Также в летнем сезоне продолжится работа по обеспечению приоритета общественного транспорта на дорогах – будут организованы новые выделенные полосы, чтобы сократить время в пути", – отметила Кротова.
В этом году в регионе также запустили дополнительный маршрут №26 в Воскресенске. Благодаря этому жители деревни Ратмирово и села Ачкасово стали быстрее добираться до города. В Пушкине на маршрут №509 вышли экспресс-автобусы от станции Пушкино до метро Медведково. Это позволило сэкономить время пути до 10 минут.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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