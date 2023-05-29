https://ria.ru/20230529/odezhda-1874815525.html

Резидент красноярского бизнес-инкубатора создал "умную одежду"

Резидент красноярского бизнес-инкубатора создал "умную одежду" - РИА Новости, 29.05.2023

Резидент красноярского бизнес-инкубатора создал "умную одежду"

Резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) представил в сфере креативных индустрий проект "умной" одежды и... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T13:39

2023-05-29T13:39

2023-05-29T13:39

экономика

красноярский край

фонд "сколково"

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КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. Резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ) представил в сфере креативных индустрий проект "умной" одежды и выиграл миллион рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона на сайте. По ее данным, в "Сколково" состоялась крупнейшая конференция технологических предпринимателей Startup Village. Ее участниками стали более 9 тысяч человек из 32 стран мира, выступили 350 спикеров, было презентовано 20 иностранных проектов, инвесторам было представлено 200 инновационных разработок, на Startup Bazaar выставлялись 159 проектов. КРИТБИ представил три проекта. Среди них – нейротренажеры NeiroToys, которые используются в реабилитации, помогают создавать новые нейронные связи и синхронизируют полушария мозга; перчатка-тренажер SensoRehab для восстановления мелкой моторики и реабилитации пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы и "умная" одежда Denkito с футуристичным дизайном и встроенными гаджетами. Также в рамках Startup Village состоялись презентации проектов финалистов региональных этапов Startup Tour 2023 CreativeTECH. "Лучшим стартапом в сфере креативных индустрий стал проект Denkito резидента КРИТБИ Сергея Манелюка. Он получил от "Сколково" миллион рублей на развитие проекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что КРИТБИ с 2019 года является региональным оператором "Сколково" в Красноярском крае. Благодаря этому более десятка инновационных региональных компаний смогли стать участниками Фонда "Сколково" и развивать свой бизнес.

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, красноярский край, фонд "сколково"