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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 29.05.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 15.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T16:01
2023-05-29T16:01
2023-05-29T16:01
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.05 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.05 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Кроме того, украинские войска выпустили в общей сложности 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874850579.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка