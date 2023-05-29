https://ria.ru/20230529/obstrel-1874866292.html
Украинские военные обстреляли Озеряновку из РСЗО
Украинские военные обстреляли Озеряновку из РСЗО - РИА Новости, 29.05.2023
Украинские военные обстреляли Озеряновку из РСЗО
Украинские войска в 15.35 выпустили 20 ракет из РСЗО по Озеряновке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T15:53
2023-05-29T15:53
2023-05-29T15:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.35 выпустили 20 ракет из РСЗО по Озеряновке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.35 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется.Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
горловка
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские военные обстреляли Озеряновку из РСЗО
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Озеряновке