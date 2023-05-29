https://ria.ru/20230529/obstrel-1874840888.html

Шебекинский округ обстреляли больше ста раз за сутки

Шебекинский округ обстреляли больше ста раз за сутки - РИА Новости, 29.05.2023

Шебекинский округ обстреляли больше ста раз за сутки

В Шебекинском городском округе за минувшие сутки зафиксировано 116 прилётов со стороны Украины, также было совершено 14 атак на пункт пропуска с использованием... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T14:45

2023-05-29T14:45

2023-05-29T14:45

специальная военная операция на украине

происшествия

муром

белгородская область

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. В Шебекинском городском округе за минувшие сутки зафиксировано 116 прилётов со стороны Украины, также было совершено 14 атак на пункт пропуска с использованием миномётов, гранатометов и дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе зафиксировано 116 прилетов. Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуска", — написал он, приводя сводку обстрелов за минувшие сутки. Губернатор добавил, что в результате обстрела была повреждена телевизионная вышка, а также были выявлены дополнительные повреждения жилых домов. "В городе Шебекино после вчерашнего подомового обхода дополнительно выявлены повреждения в 4 многоквартирных домах, 60 квартирах, 9 частных домовладениях, 5 автомобилях", — сообщил Гладков. Кроме того, зафиксированы прилёты в посёлке Ленинский, сёлах Вознесеновка, Новая Таволжанка, Середа, Белянка, Муром, Безлюдовка. "В результате обстрелов нарушено электроснабжение сел Архангельское, Зиборовка, Муром, Середа, Нехотеевка", — добавил Гладков. Шебекино 27 мая подверглось массированному обстрелу со стороны Украины, погиб один человек, три получили ранения. Гладков сообщал, что среди пострадавших - девочка 15 лет с ранениями ног и 17-летний юноша с контузией.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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происшествия, муром, белгородская область, украина, вячеслав гладков