Рейтинг@Mail.ru
Шебекинский округ обстреляли больше ста раз за сутки - РИА Новости, 29.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 29.05.2023
https://ria.ru/20230529/obstrel-1874840888.html
Шебекинский округ обстреляли больше ста раз за сутки
Шебекинский округ обстреляли больше ста раз за сутки - РИА Новости, 29.05.2023
Шебекинский округ обстреляли больше ста раз за сутки
В Шебекинском городском округе за минувшие сутки зафиксировано 116 прилётов со стороны Украины, также было совершено 14 атак на пункт пропуска с использованием... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T14:45
2023-05-29T14:45
специальная военная операция на украине
происшествия
муром
белгородская область
украина
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874559385_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_09e2c95753eea154e4141abbdeffaada.jpg
БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. В Шебекинском городском округе за минувшие сутки зафиксировано 116 прилётов со стороны Украины, также было совершено 14 атак на пункт пропуска с использованием миномётов, гранатометов и дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе зафиксировано 116 прилетов. Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуска", — написал он, приводя сводку обстрелов за минувшие сутки. Губернатор добавил, что в результате обстрела была повреждена телевизионная вышка, а также были выявлены дополнительные повреждения жилых домов. "В городе Шебекино после вчерашнего подомового обхода дополнительно выявлены повреждения в 4 многоквартирных домах, 60 квартирах, 9 частных домовладениях, 5 автомобилях", — сообщил Гладков. Кроме того, зафиксированы прилёты в посёлке Ленинский, сёлах Вознесеновка, Новая Таволжанка, Середа, Белянка, Муром, Безлюдовка. "В результате обстрелов нарушено электроснабжение сел Архангельское, Зиборовка, Муром, Середа, Нехотеевка", — добавил Гладков. Шебекино 27 мая подверглось массированному обстрелу со стороны Украины, погиб один человек, три получили ранения. Гладков сообщал, что среди пострадавших - девочка 15 лет с ранениями ног и 17-летний юноша с контузией.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
муром
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874559385_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9d3cac89541b13da44cbd45c61c91819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, муром, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Муром, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
Шебекинский округ обстреляли больше ста раз за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ 116 раз за сутки

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. В Шебекинском городском округе за минувшие сутки зафиксировано 116 прилётов со стороны Украины, также было совершено 14 атак на пункт пропуска с использованием миномётов, гранатометов и дронов-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Шебекинском городском округе зафиксировано 116 прилетов. Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуска", — написал он, приводя сводку обстрелов за минувшие сутки.
Губернатор добавил, что в результате обстрела была повреждена телевизионная вышка, а также были выявлены дополнительные повреждения жилых домов.
"В городе Шебекино после вчерашнего подомового обхода дополнительно выявлены повреждения в 4 многоквартирных домах, 60 квартирах, 9 частных домовладениях, 5 автомобилях", — сообщил Гладков.
Кроме того, зафиксированы прилёты в посёлке Ленинский, сёлах Вознесеновка, Новая Таволжанка, Середа, Белянка, Муром, Безлюдовка.
"В результате обстрелов нарушено электроснабжение сел Архангельское, Зиборовка, Муром, Середа, Нехотеевка", — добавил Гладков.
Шебекино 27 мая подверглось массированному обстрелу со стороны Украины, погиб один человек, три получили ранения. Гладков сообщал, что среди пострадавших - девочка 15 лет с ранениями ног и 17-летний юноша с контузией.
Украинский военнослужащий стреляет по российским позициям - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Прорыв украинской ДРГ на Белгородчине обеспечит великую медиапобеду Киева
22 мая, 23:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМуромБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала