https://ria.ru/20230529/obstrel-1874727569.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T03:24
2023-05-29T03:24
2023-05-29T03:24
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 23.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка – г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, сцкк, нато, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов "натовского" калибра